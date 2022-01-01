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Странная парочка
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The Odd Couple

Странная парочка, 1968

1968 / США
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Феликса Ангера выставила из дома жена. Бедняга думал покончить жизнь самоубийством, но пришел в дом холостяка Оскара Мэдисона, где по пятницам друзья всегда играли в покер. Опасаясь за друга, Оскар предложил Феликсу пожить у него, тот согласился. Дальнейшие события наглядно показывают, почему жена выгнала мужа после 12 лет совместной жизни, имея двух детей. Феликс превратил холостяцкую квартиру Оскара в музей, постоянно наводя чистоту и не разрешая сорить и наводить беспорядок, стал семейным тираном. Такой занудный чистюля и сварливый брюзга, что и мужская дружба не выдержала.

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 7 февраля 1968
Возраст 0+
Режиссер
Джин Сэкс
В ролях
Джек Леммон
Джек Леммон
Уолтер Мэттау
Джон Фидлер
Херб Эдельман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Странная парочка 2 постера
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