Странная парочка, 1968

Феликса Ангера выставила из дома жена. Бедняга думал покончить жизнь самоубийством, но пришел в дом холостяка Оскара Мэдисона, где по пятницам друзья всегда играли в покер. Опасаясь за друга, Оскар предложил Феликсу пожить у него, тот согласился. Дальнейшие события наглядно показывают, почему жена выгнала мужа после 12 лет совместной жизни, имея двух детей. Феликс превратил холостяцкую квартиру Оскара в музей, постоянно наводя чистоту и не разрешая сорить и наводить беспорядок, стал семейным тираном. Такой занудный чистюля и сварливый брюзга, что и мужская дружба не выдержала.