Ребенок Розмари, 1968

Желая построить свою собственную семью, молодая благоверная домохозяйка Розмари Вудхаус и ее муж, начинающий актер Гай, переезжают в Брэмфорд, культовое здание Нью-Йорка, наполненное неприятными историями об ужасных происшествиях. Вскоре с молодой парой знакомятся их странные соседи, пожилые Роман и Минни Кастевет, а после этого Розмари беременеет. Однако мало-помалу, по мере того, как неопытная мать все больше отдаляется от своего круга общения, она начинает замечать вокруг себя тревожные признаки зловещего заговора, направленного на ее ребенка…
Молодая бездетная пара Розмари и Гай Вудхаузы переезжают в нью-йорский Бремфорд. Очень скоро они знакомятся с эксцентричными соседями, Минни и Романом Каставетами, которые то и дело навязываются им в друзья. Однажды Розмари видит странное видение, будто она плывет на яхте с Гаем, который превращается в демона и насилует её. Через несколько дней девушка узнает, что беременна. Череда странных событий наталкивает Розмари на догадку, что соседи Вудхаузов — участники сатанинского культа, строящие зловещие планы относительно её еще не родившегося ребенка.