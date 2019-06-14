Ребенок Розмари, 1968

Молодая бездетная пара Розмари и Гай Вудхаузы переезжают в нью-йорский Бремфорд. Очень скоро они знакомятся с эксцентричными соседями, Минни и Романом Каставетами, которые то и дело навязываются им в друзья. Однажды Розмари видит странное видение, будто она плывет на яхте с Гаем, который превращается в демона и насилует её. Через несколько дней девушка узнает, что беременна. Череда странных событий наталкивает Розмари на догадку, что соседи Вудхаузов — участники сатанинского культа, строящие зловещие планы относительно её еще не родившегося ребенка.