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Ребенок Розмари Ребенок Розмари
Киноафиша Фильмы Ребенок Розмари
Rosemary's Baby

Ребенок Розмари, 1968

1968 / США
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Желая построить свою собственную семью, молодая благоверная домохозяйка Розмари Вудхаус и ее муж, начинающий актер Гай, переезжают в Брэмфорд, культовое здание Нью-Йорка, наполненное неприятными историями об ужасных происшествиях. Вскоре с молодой парой знакомятся их странные соседи, пожилые Роман и Минни Кастевет, а после этого Розмари беременеет. Однако мало-помалу, по мере того, как неопытная мать все больше отдаляется от своего круга общения, она начинает замечать вокруг себя тревожные признаки зловещего заговора, направленного на ее ребенка…

  • По словам Миа Фэрроу, сцены, где Розмари идет по загруженной дороге, были спонтанными, и водители не знали о съемках. Роман Полански сказал актрисе, что «беременную женщину никто не собьет». Полански сам следовал за Фэрроу с ручной камерой, поскольку остальные операторы отказались рисковать собой. 
  • Ира Левин считала этот фильм «самой достоверной экранизацией романа, когда-либо снятой в Голливуде». Уильям Кастл предположил, что дело было в том, что Полански впервые адаптировал работу и не знал, что может вносить изменения. 
  • Миа Фэрроу на самом деле ела сырую печень в печально известной сцене из фильма, несмотря на то, что в то время была вегетарианкой.
  • Ребенок должен был родиться в июне 66-го, то есть 06.66, или число Зверя.

Молодая бездетная пара Розмари и Гай Вудхаузы переезжают в нью-йорский Бремфорд. Очень скоро они знакомятся с эксцентричными соседями, Минни и Романом Каставетами, которые то и дело навязываются им в друзья. Однажды Розмари видит странное видение, будто она плывет на яхте с Гаем, который превращается в демона и насилует её. Через несколько дней девушка узнает, что беременна. Череда странных событий наталкивает Розмари на догадку, что соседи Вудхаузов — участники сатанинского культа, строящие зловещие планы относительно её еще не родившегося ребенка.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 1968
Премьера онлайн 14 июня 2019
Премьера в мире 12 июня 1968
Возраст 16+
Режиссер
Роман Полански
Роман Полански
В ролях
Миа Фэрооу
Джон Кассаветис
Джон Кассаветис
Рут Гордон
Морис Эванс
Ральф Беллами
Все актеры и съемочная группа
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