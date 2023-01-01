Украденные поцелуи, 1968

«Украденные поцелуи» охватывает часть жизни Антуана Дуанеля, которая началась в «Четырехстах ударах» и была продолжена в эпизоде «Антуан и Колетт» (фильм «Любовь в 20 лет»). Дуанель увольняется из армии в возрасте 20 лет. Не сумев заставить Кристин (Клод) полюбить его, он продолжает поиски идеальной женщины. Устраивается работать в детективное агентство, где заваливает любое дело, которое ему поручают расследовать. Наконец он получает возможность продемонстрировать свою «техническую пригодность», правильно завернув обувную коробку в магазине. Дуанель должен выяснить, почему владелец магазина, мсье Табард, чувствует, что его кто-то ненавидит, и существует ли против него заговор. Как-то, задержавшись на работе позднее обычного, Дуанель знакомится с Фабьен, женой Табарда, и вступает с ней в любовную связь...