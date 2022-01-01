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Афера Томаса Крауна Афера Томаса Крауна
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The Thomas Crown Affair

Афера Томаса Крауна, 1968

1968 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Бостонский миллионер Томас Краун разрабатывает план гениального ограбления банка, считая, что всё сойдёт ему с рук. Уставший быть частью истеблишмента, он надеется провернуть дельце и улететь в Рио. Эрвин Вивер — возглавляет банду грабителей, которые ни разу не встречались с Крауном, организовавшим ограбление без единой зацепки. Краун кладёт три миллиона украденных долларов на счёт в Швейцарском банке, расплачивается с грабителями, и ждёт, когда страховая компания выплатит банку страховку. Эдди Мэлоун — смекалистый детектив помогает страховому следователю Вики Андерсон в поисках гения стоящего за организацией ограбления.

6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1968
Премьера в мире 19 июня 1968
Возраст 12+
Режиссер
Норман Джуисон
В ролях
Стив МакКуин
Стив МакКуин
Фэй Данауэй
Фэй Данауэй
Пол Бурк
Джек Уэстон
Бифф МакГуайр
Все актеры и съемочная группа
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Афера Томаса Крауна
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