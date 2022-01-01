Афера Томаса Крауна, 1968

Бостонский миллионер Томас Краун разрабатывает план гениального ограбления банка, считая, что всё сойдёт ему с рук. Уставший быть частью истеблишмента, он надеется провернуть дельце и улететь в Рио. Эрвин Вивер — возглавляет банду грабителей, которые ни разу не встречались с Крауном, организовавшим ограбление без единой зацепки. Краун кладёт три миллиона украденных долларов на счёт в Швейцарском банке, расплачивается с грабителями, и ждёт, когда страховая компания выплатит банку страховку. Эдди Мэлоун — смекалистый детектив помогает страховому следователю Вики Андерсон в поисках гения стоящего за организацией ограбления.