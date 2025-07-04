Семнадцатилетняя девушка переживает сексуальное пробуждение, когда по уши влюбляется в свою учительницу. Она записывает это в своём дневнике, и пишет так хорошо, живо и узнаваемо, что и мама, и бабушка считают, что книгу следует опубликовать. Не принимая во внимание, что девушка написала это только для того, чтобы сохранить свою любовь к себе.
СтранаНорвегия
Продолжительность1 час 50 минут
Год выпуска2024
Премьера в мире4 июля 2025
Дата выхода
4 июля 2025
Румыния
Сборы в мире$406 973
ПроизводствоMotlys, Viaplay Group
Другие названия
Drømmer, Dreams (Sex Love), Dreams, Drömmar, Drømme (Kærlighed) (Sex), Hayaller, La trilogie d'Oslo: Rêves, Oslo Stories: Träume, Sny o miłości, Sueños, Мечты, 關於夢（性與愛）