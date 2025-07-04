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Киноафиша Фильмы Мечты

Мечты

Drømmer 18+
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О фильме

Семнадцатилетняя девушка переживает сексуальное пробуждение, когда по уши влюбляется в свою учительницу. Она записывает это в своём дневнике, и пишет так хорошо, живо и узнаваемо, что и мама, и бабушка считают, что книгу следует опубликовать. Не принимая во внимание, что девушка написала это только для того, чтобы сохранить свою любовь к себе.
Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 4 июля 2025
Дата выхода
4 июля 2025 Румыния
Сборы в мире $406 973
Производство Motlys, Viaplay Group
Другие названия
Drømmer, Dreams (Sex Love), Dreams, Drömmar, Drømme (Kærlighed) (Sex), Hayaller, La trilogie d'Oslo: Rêves, Oslo Stories: Träume, Sny o miłości, Sueños, Мечты, 關於夢（性與愛）
Режиссер
Даг Йохан Хаугеруд
В ролях
Ella Øverbye
Selome Emnetu
Эни Даль Торп
Эни Даль Торп
Энн Марит Якобсен
Энн Марит Якобсен
Andrine Sæther
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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