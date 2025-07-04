Семнадцатилетняя девушка переживает сексуальное пробуждение, когда по уши влюбляется в свою учительницу. Она записывает это в своём дневнике, и пишет так хорошо, живо и узнаваемо, что и мама, и бабушка считают, что книгу следует опубликовать. Не принимая во внимание, что девушка написала это только для того, чтобы сохранить свою любовь к себе.

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