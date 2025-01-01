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Майя, дай мне еще один титул
Майя, дай мне еще один титул
Maya, donne-moi un autre titre
Напомним о выходе в прокат
приключения
анимация
комедия
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 3 минуты
Год выпуска
2025
Сборы в мире
$14 544
Производство
Partizan Films, Ciné+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Maya, donne-moi un autre titre
Режиссер
Мишель Гондри
В ролях
Бланш Гарден
Maya Gondry
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
5.6
Оцените
10
голосов
5.6
IMDb
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