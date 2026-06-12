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Безумные счета к оплате (или Судьба, скажи ей, что я не плохой) . Официальный трейлер
Безумные счета к оплате (или Судьба, скажи ей, что я не плохой) . Официальный трейлер
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Дата публикации: 12 июня 2026
Безумные счета к оплате (или Судьба, скажи ей, что я не плохой)
– Лето в Бронксе. Он продает коктейли «наткрекер», накуривается, всегда в движении. Потом она переезжает. Двое детей в тесной квартире, играют в семью, пока город не напомнит, как быстро улицы заставляют взрослеть.
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6.9
Безумные счета к оплате (или Судьба, скажи ей, что я не плохой)
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