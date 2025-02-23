1970-е годы. 15-летняя Жанна из своей высокогорной деревни мечтает покинуть детский дом и открыть для себя мир. Сбежав в город огней, она находит убежище в сарае. Утром перед ней предстает ослепительная Снежная королева. Сарай оказался студией, где снимали фильм по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Кристина, звезда, олицетворяющая королеву, безраздельно властвует на съемочной площадке. Очарованная этой жестокой женщиной с пугающим обаянием, одновременно могущественной и ранимой, Жанна становится ее протеже и доверенным лицом, когда ловушка захлопывается перед ней.