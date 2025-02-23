Меню
Киноафиша Фильмы Ледяная башня

Ледяная башня

La Tour de glace
О фильме

1970-е годы. 15-летняя Жанна из своей высокогорной деревни мечтает покинуть детский дом и открыть для себя мир. Сбежав в город огней, она находит убежище в сарае. Утром перед ней предстает ослепительная Снежная королева. Сарай оказался студией, где снимали фильм по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Кристина, звезда, олицетворяющая королеву, безраздельно властвует на съемочной площадке. Очарованная этой жестокой женщиной с пугающим обаянием, одновременно могущественной и ранимой, Жанна становится ее протеже и доверенным лицом, когда ловушка захлопывается перед ней.
Ледяная башня - trailer
Ледяная башня  trailer
Страна Франция / Германия / Италия
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2025
Производство 3B Productions, Arte France Cinéma, Sutor Kolonko
Другие названия
La tour de glace, The Ice Tower, Der Eisturm, La Reine des neiges, Wieża z lodu
Режиссер
Люсиль Адзиалилович
Люсиль Адзиалилович
В ролях
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Гаспар Ноэ
Гаспар Ноэ
Аугуст Диль
Аугуст Диль
Лила-Роуз Джилберти
Clara Pacini
Рейтинг фильма

6.0
Оцените 13 голосов
5.9 IMDb
Новости о фильме
«Мечты», Роуз Бирн, Эндрю Скотт: стали известны победители Берлинского кинофестиваля 2025
«Мечты», Роуз Бирн, Эндрю Скотт: стали известны победители Берлинского кинофестиваля 2025 Председателем жюри выступил Тодд Хейнс.
23 февраля 2025 17:59
Ледяная башня - trailer
Ледяная башня Trailer
