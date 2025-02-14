История непростых отношений Софии и ее матери Роуз, которая прикована к инвалидному креслу. Вместе они отправляются в путешествие, чтобы попытаться найти лекарство от болезни. В этих местах София знакомится с таинственной Ингрид и становится одержима общением с новой подругой.
|3 июля 2025
|Аргентина
|+13
|3 июля 2025
|Бразилия
|14
|30 мая 2025
|Великобритания
|21 августа 2025
|Гватемала
|29 мая 2025
|Германия
|11 сентября 2025
|Греция
|4 июля 2025
|Ирландия
|15A
|2 июля 2025
|Мексика
|17 июля 2025
|Нидерланды
|12
|25 июля 2025
|Польша
|27 июня 2025
|США
|28 мая 2025
|Франция