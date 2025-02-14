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Постер фильма Горячее молоко
5.7
Горячее молоко - Трейлер
Киноафиша Фильмы Горячее молоко
5.7

Горячее молоко

, 2025
Hot Milk
Великобритания / драма / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Горячее молоко
5.7
Пойду 0
Не пойду 0
Горячее молоко - Трейлер
Горячее молоко  Трейлер

О фильме

История непростых отношений Софии и ее матери Роуз, которая прикована к инвалидному креслу. Вместе они отправляются в путешествие, чтобы попытаться найти лекарство от болезни. В этих местах София знакомится с таинственной Ингрид и становится одержима общением с новой подругой.

В ролях

Джесси Бакли
Джесси Бакли
Вики Крипс
Вики Крипс
Фиона Шоу
Фиона Шоу
Rose
Венсан Перес
Венсан Перес
Gomez
Yann Gael
Matty
Эмма Маккей
Эмма Маккей
Sofia
Пэтси Фэрран
Nurse Julieta
Electra Sarri
Sofia Stand-in
Electra Sarri
Sofia Stand-in
Yorgos Tsiantoulas
Man on beach
Elena Casablanca
Woman on the road
Nikos Kardonis
Pablo
Режиссер Ребекка Ленкиевич
Сценарист Ребекка Ленкиевич, Deborah Levy
Композитор Мэттью Херберт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 28 апреля 2025
Премьера в мире 14 февраля 2025
Дата выхода
3 июля 2025 Аргентина +13
3 июля 2025 Бразилия 14
30 мая 2025 Великобритания
21 августа 2025 Гватемала
29 мая 2025 Германия
11 сентября 2025 Греция
4 июля 2025 Ирландия 15A
2 июля 2025 Мексика
17 июля 2025 Нидерланды 12
25 июля 2025 Польша
27 июня 2025 США
28 мая 2025 Франция
Сборы в мире $522 892
Производство Film4, HanWay Films, Head Gear Films
Другие названия
Hot Milk, Agua salada, Forró tej, Leche caliente, Sıcak Süt, Słone lato, Горячее молоко, 熱浪之夏

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 11 голосов
5.6 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 6 августа 2026

Трейлеры фильма

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Горячее молоко - Трейлер
Горячее молоко Трейлер
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Отзывы о фильме

Elena Lelianova 28 февраля 2026, 14:13
۞ "Горячее молоко": анализ эмоционального подавления и взаимодействия с окружающими. Обычно я не предпочитаю фильмы с неопределенным… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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