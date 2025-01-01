«Декстер» под прицелом психиатров: что у него за болезнь — реальное расстройство или киношная легенда?

На Rotten Tomatoes эти 5 сериалов от Amazon получили почти идеальные оценки: от 90 до 100%, и совершенно заслуженно

Михалков назвал российские фильмы, которые стоит увидеть американцам: в списке нет ни «Сибирского цирюльника», ни «Утомленных солнцем»

Имя наложницы, внешность принцессы: наследница султана и Хюррем стала одной из красивейших женщин Турции — живет не политикой, а спортом

Черные чернушки в «Унесенных призраками» безумно милы, но их судьба — трагичнее не придумаешь: заметили их в другом аниме Миядзаки?

25 000 000 000 рублей за 10 лет: Петров стал самым кассовым российским актером в истории — среди актрис титул «вырвала» звезда «Елок»

«С ног до головы как султанша»: 3 способа вписать эстетику «Великолепного века» в свой стиль — советует именитый дизайнер

Финал «Игры престолов» заспойлерили еще в начале: Дейнерис не могла закончить иначе — и намеков было полным-полно

Секреты и искушение, но без Прилучного: топ-5 сериалов в духе «Жизни по вызову» — посмотрите одну серию и пропадете на неделю

«Довод» — самый спорный и непонятный фильм Нолана: ИИ объяснил запутанный триллер так, чтобы его поняли даже пятиклашки