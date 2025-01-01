Меню
О фильме
Расписание
Персоны
Киноафиша
Фильмы
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Ирландия
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2025
Производство
BBC Film, Fís Éireann / Screen Ireland, Sleeper Films
Другие названия
Режиссер
Brendan Canty
В ролях
Danny Power
Дьярмуид Нойес
Emma Willis
Крис Уолли
Lewis Brophy
Рейтинг фильма
7.4
7.4
IMDb
