Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Christy

Christy

Christy
Напомним о выходе в прокат
Страна Ирландия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2025
Производство BBC Film, Fís Éireann / Screen Ireland, Sleeper Films
Другие названия
Christy
Режиссер
Brendan Canty
В ролях
Danny Power
Дьярмуид Нойес
Дьярмуид Нойес
Emma Willis
Крис Уолли
Крис Уолли
Lewis Brophy
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
«Декстер» под прицелом психиатров: что у него за болезнь — реальное расстройство или киношная легенда?
На Rotten Tomatoes эти 5 сериалов от Amazon получили почти идеальные оценки: от 90 до 100%, и совершенно заслуженно
Михалков назвал российские фильмы, которые стоит увидеть американцам: в списке нет ни «Сибирского цирюльника», ни «Утомленных солнцем»
Имя наложницы, внешность принцессы: наследница султана и Хюррем стала одной из красивейших женщин Турции — живет не политикой, а спортом
Черные чернушки в «Унесенных призраками» безумно милы, но их судьба — трагичнее не придумаешь: заметили их в другом аниме Миядзаки?
25 000 000 000 рублей за 10 лет: Петров стал самым кассовым российским актером в истории — среди актрис титул «вырвала» звезда «Елок»
«С ног до головы как султанша»: 3 способа вписать эстетику «Великолепного века» в свой стиль — советует именитый дизайнер
Финал «Игры престолов» заспойлерили еще в начале: Дейнерис не могла закончить иначе — и намеков было полным-полно
Секреты и искушение, но без Прилучного: топ-5 сериалов в духе «Жизни по вызову» — посмотрите одну серию и пропадете на неделю
«Довод» — самый спорный и непонятный фильм Нолана: ИИ объяснил запутанный триллер так, чтобы его поняли даже пятиклашки
Будет ли 5-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»: вопрос сложный, но есть и хорошая новость — дождитесь 30 октября
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше