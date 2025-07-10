Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сны

Сны

Dreams 18+
О фильме

Фернандо, молодой танцор из Мексики, стремится к признанию и мечтает о новой жизни в США. Уверенный, что его возлюбленная Дженнифер, состоятельная американка и филантроп, поможет осуществить мечты, он в тайне пересекает границу, рискуя жизнью. Фернандо разыскивает Дженнифер в Сан-Франциско, однако его появление мешает привычной жизни женщины, которая не готова появляться с любовником на публике.

Страна Мексика / США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 10 июля 2025
Дата выхода
5 декабря 2025 Латвия 16+
12 декабря 2025 Литва N
9 января 2026 Польша
12 декабря 2025 Румыния
10 июля 2025 Чехия
Сборы в мире $161 907
Производство Teorema, Freckle Films, AR Content
Другие названия
Dreams, Dreams: Sueños, Nebezpečné sny, Sonhos, Ábrándok, Dos Lados, Dreams: La granița dintre lumi, Drømme, Düşler, İlişki, Khalomot, Sanje, Sapņi, Unelmad, Мечты
Режиссер
Мишель Франко
Мишель Франко
В ролях
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Исаак Эрнандез
Руперт Френд
Руперт Френд
Маршалл Белл
Маршалл Белл
Элихио Мелендес
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
5.7 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

ikolmogorova 28 декабря 2025, 16:10
После двух замечательных фильмов «Закат» (2021) с Тимом Ротом и «Память» (2023) с Питером Сарсгаардом режиссер видимо вспомнил про свои мексиканские… Читать дальше…
