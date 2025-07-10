Отзывы о фильме
ikolmogorova 28 декабря 2025, 16:10
После двух замечательных фильмов «Закат» (2021) с Тимом Ротом и «Память» (2023) с Питером Сарсгаардом режиссер видимо вспомнил про свои мексиканские… Читать дальше…
Фернандо, молодой танцор из Мексики, стремится к признанию и мечтает о новой жизни в США. Уверенный, что его возлюбленная Дженнифер, состоятельная американка и филантроп, поможет осуществить мечты, он в тайне пересекает границу, рискуя жизнью. Фернандо разыскивает Дженнифер в Сан-Франциско, однако его появление мешает привычной жизни женщины, которая не готова появляться с любовником на публике.
|5 декабря 2025
|Латвия
|16+
|12 декабря 2025
|Литва
|N
|9 января 2026
|Польша
|12 декабря 2025
|Румыния
|10 июля 2025
|Чехия