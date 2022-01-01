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Наташа Литтл
Наташа Литтл
Natasha Little
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Наташа Литтл
Natasha Little
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Дата рождения
2 октября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Наташи Литтл
Родилась 2 октября 1969 года. Ливерпуль, Великобритания.
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Фильмография Наташи Литтл
Любовная афера
комедия
2020, Канада / Великобритания
4.0
Уна
драма, триллер
2016, Великобритания / США / Канада
7.0
Кровь
триллер
2013, Великобритания
6.0
Ярмарка тщеславия
драма
2004, США / Великобритания
7.0
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