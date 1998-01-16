Бывшая учительница — Дора зарабатывает тем, что пишет письма для неграмотных людей, приезжающих на Центральный вокзал Рио-де-Жанейро. Безразличная к своим клиентам, она берет по доллару за письмо, и еще доллар, если просят его отправить. А отправляет она не все письма.

9-летний Жозуэ и его мать тоже пользуются услугами Доры. Они пишут отцу. Отца Жозуэ никогда не видел, но мечтает встретиться с ним.

А однажды, когда погибает его мать, мальчик остается совсем один в огромном городе. У наблюдающей за бедным мальчиком Доры появляется мысль о возможной выгоде. И она решает найти его отца…