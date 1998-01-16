Центральный вокзал

, 1998
Central Do Brasil / Central Station
Бразилия / драма / 18+
Причины посмотреть

О фильме

1998 Две номинации на «Оскар»: в категориях «За лучшее исполнение женской роли» (Фернандо Монтенегро), «Лучший зарубежный фильм»;
1998 Приз «Золотой глобус» в категории «За лучший зарубежный фильм», номинация в категории «За лучшее исполнение женской драматической роли» (Фернанда Монтенегро); 
1998 МКФ в Берлине : Обладатель «Золотого медведя» за «Лучший зарубежный фильм», «Серебряного медведя» за «Лучшее исполнение женской роли» и Специального приза жюри; и др.

Бывшая учительница — Дора зарабатывает тем, что пишет письма для неграмотных людей, приезжающих на Центральный вокзал Рио-де-Жанейро. Безразличная к своим клиентам, она берет по доллару за письмо, и еще доллар, если просят его отправить. А отправляет она не все письма.

9-летний Жозуэ и его мать тоже пользуются услугами Доры. Они пишут отцу. Отца Жозуэ никогда не видел, но мечтает встретиться с ним.

А однажды, когда погибает его мать, мальчик остается совсем один в огромном городе. У наблюдающей за бедным мальчиком Доры появляется мысль о возможной выгоде. И она решает найти его отца…

В ролях

Фернанда Монтенегро
Марилия Пêра
ра
Винисиус де Оливейра
Сойя Лира
Отон Бастос
Режиссер Уолтер Саллес
Сценарист Жуан Эмануэл Карнейру, Маркус Бернстейн, Уолтер Саллес
Композитор Jaques Morelenbaum, Антониу Пинту
Детали фильма

Страна Бразилия
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1998
Премьера онлайн 15 мая 2021
Премьера в мире 16 января 1998
Дата выхода
20 ноября 1998 Бразилия
15 августа 2025 Ирландия 15A
2 февраля 2023 Казахстан 16+
11 марта 1999 Нидерланды
14 мая 1999 Португалия
20 ноября 1998 США
13 марта 1999 Тайвань
11 июля 2018 Франция
13 мая 1999 Чехия U
11 февраля 1999 Южная Корея 12
MPAA R
Бюджет $2 900 000
Сборы в мире $5 999 846
Производство VideoFilmes, Riofilme, Cinematográfica Superfilmes
Другие названия
Central do Brasil, Central Station, Estación central, Estación central de Brasil, Brasils hjerte, Centralna stanica, Centrinė stotis, Dworzec nadziei, Gare centrale, Glavni kolodvor, Hlavná stanica, Központi pályaudvar, Merkez istasyonu, Κεντρικός σταθµός, Бразилія. Центральний вокзал, Централна гара Бразилия, Центральный вокзал, セントラル・ステーション, 中央車站, 中央车站

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 14 голосов
8 IMDb
саундтрек фильма Центральный вокзал

Цитаты

Isadora Если ты когда-нибудь будешь по мне скучать, посмотри на наш маленький портрет. Я говорю это, потому что боюсь, что ты тоже обо мне забудешь. Я скучаю по отцу. Я скучаю по всему. Дора.

Фильмы похожие на Центральный вокзал

Последнее солнце
Последнее солнце драма
2001, Бразилия / Франция / Швейцария
7.0
Че Гевара: Дневник мотоциклиста
Че Гевара: Дневник мотоциклиста приключения, драма
2004, Аргентина / Куба / США / Германия / Мексика / Великобритания / Чили / Перу / Франция
6.0
Бакурау
Бакурау фантастика, драма
2019, Бразилия
7.0
Водолей
Водолей драма
2016, Бразилия / Франция
7.0
Генералы песчаных карьеров
Генералы песчаных карьеров приключения
2011, Бразилия / Португалия
6.0
Элитный отряд: Враг внутри
Элитный отряд: Враг внутри триллер, криминал, боевик, драма
2010, Бразилия
8.0
Элитный отряд
Элитный отряд криминал, драма, боевик
2007, Бразилия
8.0
Человек, который копировал
Человек, который копировал мелодрама, драма, криминал, комедия
2003, Бразилия
7.0
Темная вода
Темная вода триллер, драма
2005, США
6.0
Время и ветер
Время и ветер драма
2013, Бразилия
6.0
Невидимая жизнь Эвридики
Невидимая жизнь Эвридики драма
2019, Бразилия / Германия
7.0
На дороге
На дороге приключения, драма
2011, США
6.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
Запомните раз и навсегда — вот на каком масле нужно жарить рыбу: не горчит, не дымится и не хуже мяса на вкус
От этого десерта терял голову сам Иван Грозный: смешайте 2 ингредиента, чтобы закатить царский пир у себя дома
Еще 100 лет назад это популярное женское имя было под запретом — разрешили только в СССР
«Просто бессмысленный» сериал стал №1 у россиян: обогнал даже «Пацанов» – но на RT всего 41% «свежести»
Такого Сашу Белого никто бы не пожалел: как сложилась жизнь героя Безрукова из «Бригады» на самом деле
Иностранцы посмотрели «Слово пацана» и их реакция удивляет: сравнили сериал с «Братом», но нашли и минусы — вот какие
«В бой идут одни старики» — фильм, который пересматривают не только к 9 мая: вот какую неточность с наградой Маэстро заметили ветераны
От этого детектива НТВ «ждали чернухи», а оказался «весьма неплохой сериал»: от создателей «Невского» и с оценкой 8.6
Почему сериал «Хрустальный» с Васильевым так называется на самом деле: смысл, который многие не замечали годами
Военный сериал со звездой НТВ пробился в топ-250 лучших — и неспроста: «напомнило старые советские фильмы»
Надеялись, что не заметим: один и тот же киноляп перекочевал из «Места встречи»… в «Мастера и Маргариту»
