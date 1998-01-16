1998 Две номинации на «Оскар»: в категориях «За лучшее исполнение женской роли» (Фернандо Монтенегро), «Лучший зарубежный фильм»;
1998 Приз «Золотой глобус» в категории «За лучший зарубежный фильм», номинация в категории «За лучшее исполнение женской драматической роли» (Фернанда Монтенегро);
1998 МКФ в Берлине : Обладатель «Золотого медведя» за «Лучший зарубежный фильм», «Серебряного медведя» за «Лучшее исполнение женской роли» и Специального приза жюри; и др.
Бывшая учительница — Дора зарабатывает тем, что пишет письма для неграмотных людей, приезжающих на Центральный вокзал Рио-де-Жанейро. Безразличная к своим клиентам, она берет по доллару за письмо, и еще доллар, если просят его отправить. А отправляет она не все письма.
9-летний Жозуэ и его мать тоже пользуются услугами Доры. Они пишут отцу. Отца Жозуэ никогда не видел, но мечтает встретиться с ним.
А однажды, когда погибает его мать, мальчик остается совсем один в огромном городе. У наблюдающей за бедным мальчиком Доры появляется мысль о возможной выгоде. И она решает найти его отца…
|20 ноября 1998
|Бразилия
|15 августа 2025
|Ирландия
|15A
|2 февраля 2023
|Казахстан
|16+
|11 марта 1999
|Нидерланды
|14 мая 1999
|Португалия
|20 ноября 1998
|США
|13 марта 1999
|Тайвань
|11 июля 2018
|Франция
|13 мая 1999
|Чехия
|U
|11 февраля 1999
|Южная Корея
|12