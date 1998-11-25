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Бэйб: Поросенок в городе Бэйб: Поросенок в городе
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Babe: Pig In The City

Бэйб: Поросенок в городе, 1998

1998 / Австралия / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

По вине поросенка Бэйба, ставшего лучшей овчаркой в стране, его хозяин упал в колодец и сильно занемог. Все хозяйство оказалось в руках его достопочтенной супруги. Она очень старается, но обстоятельства против нее: требования банка невыполнимы. Пришлось прибегнуть к помощи добросердечного поросенка. Эсме вспомнила о приглашении на ярмарку, где за демонстрацию способностей Бэйба обещали приличный гонорар. Она вместе с поросенком садится на самолет и отправляется в путь. К несчастью для хозяйки и к радости маленьких зрителей, Бэйб теряется. Он переживает огромное количество забавных приключений с участием множества других животных. Помощь приходит от утки по имени Фердинанд, прилетевшей в город с фермы.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в России 25 марта 1999
Премьера в мире 25 ноября 1998
Возраст 18+
MPAA PG
Бюджет $90 000 000
Режиссер
Джордж Миллер
Джордж Миллер
В ролях
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл
Мэри Стайн
Микки Руни
И. Дж. Дэйли
Магда Шубански
Магда Шубански
Все актеры и съемочная группа
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