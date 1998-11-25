Бэйб: Поросенок в городе, 1998

По вине поросенка Бэйба, ставшего лучшей овчаркой в стране, его хозяин упал в колодец и сильно занемог. Все хозяйство оказалось в руках его достопочтенной супруги. Она очень старается, но обстоятельства против нее: требования банка невыполнимы. Пришлось прибегнуть к помощи добросердечного поросенка. Эсме вспомнила о приглашении на ярмарку, где за демонстрацию способностей Бэйба обещали приличный гонорар. Она вместе с поросенком садится на самолет и отправляется в путь. К несчастью для хозяйки и к радости маленьких зрителей, Бэйб теряется. Он переживает огромное количество забавных приключений с участием множества других животных. Помощь приходит от утки по имени Фердинанд, прилетевшей в город с фермы.