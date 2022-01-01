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Джоанна Ламли
Джоанна Ламли
Joanna Lumley
О персоне
Фильмография
Джоанна Ламли
Joanna Lumley
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Дата рождения
1 мая 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Сринагар, Индия
Биография Джоанна Ламли
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Фильмография Джоанна Ламли
Певица на всю голову
комедия, мелодрама
2020, Австралия / США
8.0
Познакомься с новыми обстоятельствами
мелодрама, комедия
2017, Великобритания
6.0
Просто потрясающе
комедия
2016, США / Великобритания
5.0
Все могу
комедия, фантастика
2014, Великобритания
6.0
Мисс Переполох
комедия, драма
2014, США
6.0
Труп невесты
анимация, сказка
2005, США
7.0
Евротур
комедия, приключения
2004, США
7.0
Заколдованная Элла
сказка, мелодрама, комедия
2004, США / Великобритания / Ирландия
7.0
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