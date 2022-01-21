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Джейн Хоррокс
Джейн Хоррокс
Jane Horrocks
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Джейн Хоррокс
Jane Horrocks
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Дата рождения
18 января 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Ротенстолл, Англия, Великобритания
Рост
157 см
Биография Джейн Хоррокс
Родилась 18 января 1964 года. Ротенстолл, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джейн Хоррокс
Феи
семейный, анимация, фэнтези
2008, США
7.0
Побег из курятника
анимация, комедия, семейный
2000, Великобритания
7.0
Голосок
мюзикл, драма, комедия, мелодрама
1998, Великобритания
7.0
Сладости жизни
комедия, драма
1990, Великобритания
7.0
Ведьмы
семейный, фэнтези, ужасы
1990, Великобритания
6.0
Всё как надо
драма, комедия
1989, Великобритания
6.0
Портниха
драма, мелодрама
1988, Великобритания
6.0
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21 января 2022 10:51
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