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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 2019

Рейтинг фильмов в жанре драма 2019 года

FORD против FERRARI
1 FORD против FERRARI
биография, драма, спорт 2019, США
8.9
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Достать ножи
2 Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия 2019, США
8.6
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В метре друг от друга
3 В метре друг от друга
мелодрама, драма 2019, США
8.6
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Маленькие женщины
4 Маленькие женщины
мелодрама, драма 2019, США
8.5
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Дело Ричарда Джуэлла
5 Дело Ричарда Джуэлла
драма 2019, США
8.1
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Джокер
6 Джокер
криминал, драма 2019, США
8.1
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После
7 После
драма, мелодрама 2019, США
8.1
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Ржев
8 Ржев
военный, драма 2019, Россия
8.0
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Балканский рубеж
9 Балканский рубеж
боевик, драма, военный 2019, Россия / Сербия
7.8
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Сестренка
10 Сестренка
военный, драма 2019, Россия
7.8
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1917
11 1917
военный, драма 2019, Великобритания / США
7.6
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Союз спасения
12 Союз спасения
драма, исторический, приключения 2019, Россия
7.6
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Паразиты
13 Паразиты
драма, триллер 2019, Корея
7.5
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Щегол
14 Щегол
драма 2019, США
7.4
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Лев Яшин. Вратарь моей мечты
15 Лев Яшин. Вратарь моей мечты
биография, спорт, драма 2019, Россия
7.4
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Текст
16 Текст
драма 2019, Россия
7.4
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Гемини
17 Гемини
боевик, драма, фантастика 2019, США
7.3
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Наркокурьер
18 Наркокурьер
детектив, криминал, драма 2019, США
7.2
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Аббатство Даунтон
19 Аббатство Даунтон
драма, исторический 2019, Великобритания
7.2
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Громкая связь
20 Громкая связь
драма, комедия 2019, Россия
7.2
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Однажды в... Голливуде
21 Однажды в... Голливуде
комедия, драма 2019, США
7.0
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Девятая
22 Девятая
триллер, драма, боевик, детектив 2019, Россия
7.0
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Дикая лига
23 Дикая лига
спорт, исторический, драма 2019, Россия
7.0
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Под водой
24 Под водой
боевик, драма, триллер 2019, США
6.9
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Снегоуборщик
25 Снегоуборщик
боевик, триллер, драма 2019, Великобритания
6.7
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Стриптизерши
26 Стриптизерши
триллер, драма 2019, США
6.6
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Песня имен
27 Песня имен
драма 2019, Германия / Канада / Великобритания
6.6
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Одесса
28 Одесса
драма, комедия 2019, Россия
6.6
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Зима
29 Зима
драма 2019, Россия
6.5
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Верность
30 Верность
драма 2019, Россия
5.8
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Братство
31 Братство
военный, драма 2019, Россия
5.8
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Спасти Ленинград
32 Спасти Ленинград
драма, исторический 2019, Россия
5.0
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