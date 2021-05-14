«Иваново счастье»: Рецензия Киноафиши

Абсолютно всё может стать основой для киноискусства. Настольные игры или парки аттракционов легко превращаются в блокбастеры, а из банки огурцов легко можно вытащить достойный сюжет для душевного кино. «Иваново счастье» примерно так и родилось. В 2017 году бренд «Дядя Ваня», известный производством овощной консервации, решил радикально изменить подход к маркетингу, и они вместе с креативным агентством Red Pepper Film и режиссёром Иваном Сосниным сделали ряд короткометражек, рекламой по сути не являющихся.

Все фильмы из цикла – душевные истории про отношения родителей и детей, про воссоединение семьи, про простых людей в не совсем простых обстоятельствах. Для того чтобы заинтересовать зрителей, продюсеры не скупились на известных артистов. В фильме «Голос моря» необычный роман на фоне дальневосточного городка разыгрывают Кирилл Кяро и Ольга Сутулова, в «Уроке экологии» ругаются в учительской Ирина Пегова и Дмитрий Лысенков, в «Огоньках» обаятельно бомжует Фёдор Добронравов.

Иваново счастье

Реклама в этих фильмах хоть и присутствовала, но скорее нативно. За несколькими исключениями продукция не задействована в сюжете и никак не комментируется героями, просто стоит этикеткой к зрителю на столе. Российское кино видало и куда более навязчивый продакт-плейсмент. Подход, при котором история куда важнее собственно рекламы, зрителю понравился – многие фильмы из проекта собрали миллионы просмотров, а «Интервью» с Мариной Васильевой и Кириллом Серебряковым и вовсе стало лучшим коротким метром на «Золотом орле» – 2020. «Иваново счастье» – попытка подытожить проект, объединив его в полный метр.

Для того чтобы объединить фрагменты в единую композицию, был снят рамочный сюжет про героя Антона Адасинского, долго едущего в плацкартном вагоне и говорящего милые сердцу банальности про то, что этот вагон и есть Россия в миниатюре. Этой аналогии вредит то, что в последней из историй Адасинский играет активного персонажа первого плана. Дело в том, что первые четыре истории Адасинский рассказывает со стороны, оставаясь не вовлечённым в действие повествователем. Этот герой остаётся всевидящим и всезнающим, но не имеющим собственного воплощения в мире. Богом, короче говоря, который, как известно, с русскими.

Иваново счастье

Разрушение красивой аналогии вряд ли было обусловлено количеством материала. Более того, самые залайканные на YouTube фильмы: «Портрет мамы» и «Урок экологии» – в фильм не вошли, как не вошла и вполне вписывающаяся в «дорожную» концепцию лента «Автобусы здесь не ходят». Отбор историй в альманах, кажется, был местами случайным, что вредит общему впечатлению. В идеале любой киносборник в общей эстетической сложности «весит» больше суммы своих частей: детали компонуются между собой, дополняют друг друга, перекликаются и раскрывают новые смыслы. К сожалению, «Иваново счастье» остаётся необязательным объединением фильмов, которые и сами по себе самодостаточны.

Тем не менее для любителей фильмов-альманахов и особенно для тех, кто ценит простое, доброе и немного сказочное кино, «Иваново счастье» будет как раз тем фильмом, на котором сердце успокоится.