«Молодое вино»: Рецензия Киноафиши

«Молодое вино» моментально включает зрителя в эпицентр драматизма, не давая ему особой возможности рассмотреть поближе героев и красоты прибрежного города. Кинолента, словно морская волна, без всяких прелюдий выбрасывает тебя на берег сюжета, который оказывается довольно прозаичным и тривиальным. Две подруги отдыхают в курортном городке, где на каждом углу их ждут танцы, алкоголь, надоедливые парни, а, может, и любовь из давно забытого прошлого. Мила, будучи более открытой и уверенной в себе студенткой, старается заботиться о Любе, забитой девушке, которая мечтает побороть свою робость и завязать с кем-нибудь долгожданный роман. По стечению обстоятельств подруги оказываются в доме у Славы, тихого спокойного парня, у которого, как выясняется, остановился Коля, бывший возлюбленный Милы. У четырех героев завязываются сложные взаимоотношения, в ходе которых их жизни кардинально меняются.

Молодое вино

События в фильме разворачиваются настолько быстро, что порой кажется, будто всё происходящее на экране – это обыкновенное сновидение или мутные воспоминания, которые сложно восстановить в памяти из-за огромного количества выпитого вина. При этом вовсе не значит, что картина смотрится на одном дыхании. Напротив, несмотря на свой короткий хронометраж, «Молодое вино» кажется ужасно долгим и тягучим киноопытом. Герои снова и снова ведут тяжеловесные и чаще всего бессмысленные разговоры, пока на виниловом проигрывателе очередная песня заедает в такт интонации фильма. Впрочем, любую неторопливость можно было бы простить, если бы все это было следствием хорошего сценария или неплохо прописанной истории. Однако картина полностью состоит из плоских диалогов и наигранной неловкости, от которых становится тоскливо не только самим героям, но и зрителю. Единственный сложный персонаж, которого хочется узнать получше и разгадать его тайну, – это Коля. Но опять-таки он оказывается абсолютно нераскрытым героем: мы так до конца и не знаем, что это за человек и ради чего когда-то оставил свою любимую девушку. Из-за таких сюжетных дыр достаточно трудно сопереживать главным героям. На протяжении всей картины они усложняют себе жизни, когда, казалось бы, нужно просто сесть и поговорить. Зритель не понимает их мотивацию, чувства и боль, ведь до самых титров они остаются для нас обычными незнакомцами.

Молодое вино

Картина, вероятно, задумывалась камерной историей с малым количеством актеров в одних и тех же декорациях, но создатели не учли того, что Мила, Люба, Коля и Слава – картонные и неживые персонажи, за которыми сложно наблюдать. А по причине своей вычурной театральности «Молодое вино» больше выглядит как спектакль, что, к сожалению, не идет на пользу фильму.

Кинокартина лишена простых приемов, которые могли бы преподнести историю под правильным ракурсом и избавить ее от излишней искусственности. Но именно такое кино может понравиться любителям головокружительных мелодрам, где люди попадают в цепочку запутанных взаимоотношений и никак не могут найти правильный выход. Судя по всему, фильм должен был получиться честной историей о женской дружбе и несчастной любви, но в конечном итоге он оказывается рассказом о людях, которые на каждом шагу совершают ошибки: выбирают не тех людей, говорят не те слова и идут не по тем дорогам.

Гульназ Давлетшина