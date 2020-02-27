«Зима»: Рецензия Киноафиши

Зима. Ночь. Хмурый мужчина под сорок Александр (Игорь Петренко) едут с отцом (Михаил Жигалов) на отцовской «Ниве». Они остановились у заправки и столкнулись с двумя отморозками. Небольшой конфликт быстро перерос в трагедию: отца убили, а Саша получил серьёзное ранение. Он выжил, а значит, является опасным свидетелем. Однако он не только жертва. Его прошлое вполне позволяет и самому быть охотником.

Теоретически фильм, в котором играют Петренко и Петров, по умолчанию должен быть в зоне зрительского внимания. Тем более если речь идёт об их открытом противостоянии и желании друг друга убить. «Зима» не обсуждается так, как «Лёд 2», и это заслуженно лишь частично.

Сразу вызывает подозрения лаконичный хронометраж: фильм длится 76 минут, и это при длинных стартовых и начальных титрах. Неужели в нем сюжета на короткометражку? Сложно сказать, где фильм обрёл такой рваный темп и скомканность повествования: при написании сценария, во время съёмок или на монтажном столе. В любом случае вдохновенно снятые сцены сменяются откровенно проходными, если не халтурными, а композиционно лента выдаёт завязку на полчаса (а это почти половина всего времени) и очень скомканную развязку.

«Зима»

Мрачная картина про жестокую месть в суровых зимних локациях — это как будто и фильм Юрия Быкова, но ещё и совсем другая лига. Такой сюжет и форма его подачи невольно вызывают сравнения не с очередной частью сериала про ментов, а с Вильневым, Финчером и корейцами (последние в наше время особенно могущественны). Конечно, сравнения с мастерами мрачного мизантропического триллера творение Сергея Черникова не выдерживает, но его есть за что похвалить.

Удачно фильм работает с музыкой. Кое-где играет уместное эмбиент-жужжание в стиле резноровских саундтреков фильмов Финчера, кое-где сцены сопровождает суховатая электроника а-ля френч хаус. Центральную роль играет другой музыкальный номер — меланхолический кавер на «Всё как у людей» «Гражданской обороны» от Саввы Розанова — лидера инди-группы «Синекдоха Монток». Его исполнение звучит достаточно пронзительно и оригинально и, пожалуй, ощутимо лучше каверов на ту же песню от «Animal Jazz» или «Noize MC», вышедших на недавнем трибьюте Летову. Первое исполнение песни сопровождает очевидный оммаж Балабанову — сцену с подготовкой к бою, включающую изготовление обреза в домашних условиях. У Балабанова был «Nautilus Pompilius», у Сергея Черникова — «ГО», — очень многое про эстетические ориентиры русских режиссёров тогда и сейчас можно узнать, соотнеся две эти сцены.

Похвалить стоит и актёров, которым сценарий не дал многогранных персонажей, но они всё равно очеловечивают их. Это и хмурый Александр, из которого его тёмное прошлое так и прёт, и Максим, достаточно сдержанно сыгранный Петровым.

Фильм не дотягивает до поставленной планки, но достойно, что он её ставит. «Зима» наверняка понравится всем поклонникам русской хтони в кино, а также тем, кто любит мрачные, депрессивные триллеры.

Пётр Волошин