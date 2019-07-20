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Зима Зима
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Зима, 2019

2019 / Россия
6.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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Накануне новогодней ночи главный герой Александр и его пожилой отец, ветеран Великой Отечественной войны, по пути домой останавливаются на автозаправке в небольшом городке в Подмосковье. Здесь их и застает компания пьяных малолетних преступников во главе с отчаянным Максом. Подростки жестоко избивают двух мужчин, и отец Александра погибает на месте от полученных ножевых ранений, а сам герой оказывается в реанимации. Теперь он – единственный свидетель, который может опознать нападавших, – становится мишенью для банды, которая решает замести следы.

Пытаясь скрыться от преследователей, Александр становится одержим местью за смерть близкого человека: герой начинает собственную безжалостную игру на выживание во имя праведной расплаты.

Авторский психологический триллер поставил Сергей Черников, для которого “Зима” стала дебютом в игровом кино. Ключевые роли исполнили звезды российского кинематографа Игорь Петренко (“Водитель для Веры”, “Звезда”) и Александр Петров (“Лед”, “Гоголь”, “Звоните ДиКаприо”). Также в актерский состав вошли Тимофей Трибунцев (“Вечная жизнь”, “Остров”), Никита Павленко (“Вне игры”, “ЗКД”), Михаил Жигалов (“Беспредел”, “Афганский излом”), Никита Абдулов (“Держи удар, детка”) и Дмитрий Куличков (“Завод”, “Майор”).

Режиссер Сергей Черников сам написал сценарий для фильма “Зима”. Черников готовился к съемкам своей картины много лет.

“Зима” участвовала в питчинге Министерства культуры в 2016 году и была полностью готова два года спустя, однако на большой экран вышла только в феврале 2020 года.

По признанию актеров, съемки в разгар суровой русской зимы давались им нелегко. Крупные планы в проруби приходилось снимать с одного дубля.

Александр Петров и Никита Павленко, которые в “Зиме” сыграли лучших друзей Макса и Форточку, уже встречались ранее на съемочной площадке фильма “Анна” режиссера Люка Бессона (2019).

До “Зимы” Сергей Черников успел снять только одну ленту – документальный фильм про поп-певца Дмитрия Колдуна, участника проекта “Фабрика звезд 6”.

“Зима” вошла в конкурсную программу “Встряска” III фестиваля современного российского кино “Горький fest”, который ежегодно проходит в Нижнем Новгороде и собирает на одном экране картины самых разных жанров и форматов – от документалок до экспериментальных видеороликов.

За производство фильма отвечали кинокомпании “Кинотрест” и “Лук-фильм”. В прокат картину выпустила компания-дистрибьютор Ten Letters.

Фильм получил возрастное ограничение 16+.

В интервью изданию “Медуза” Александр Петров отмечал, что был впечатлен творческой энергией режиссера Сергея Черникова, которая стала одной из причин, по которой актер согласился на участие в съемках. Петров добавил, что у Черникова получилось создать фильм в духе работ режиссера Юрия Быкова (“Дурак”, “Метод”, “Завод”).

Один из продюсеров фильма – Заур Болотаев – знаменит своей операторской работой для фильмов Алексея Балабанова “Жмурки” и “Груз 200”, близких “Зиме” по тематике и атмосфере. Коллегами Болотаева по фильму “Зима” стали Алексей Агеев (“Шапито-шоу”, “Купи меня”) и Александр Плотников (“Интимные места”, “Болевой порог”)

Тема религии и веры – одна из ключевых для криминального триллера Черникова. Кстати, Русская православная церковь картину официально поддержала.

Сборы фильма в российских кинотеатрах составили 12 058 долларов.

По пути домой в чужом городе Александр со своим отцом получают тяжелые ранения от пьяных малолетних преступников. Отец погибает, а Александр становится опасным свидетелем, которого необходимо устранить. Он вынужден сам начать преследование и очень скоро из жертвы превращается в хладнокровного охотника.

6.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 27 февраля 2020
Премьера в мире 20 июля 2019
Возраст 16+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Сергей Черников
Сергей Черников
В ролях
Игорь Петренко
Игорь Петренко
Александр Петров
Александр Петров
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Никита Павленко
Никита Павленко
Михаил Жигалов
Михаил Жигалов
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Постер фильма Зима 2 постера
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Наша рецензия
Зима. Ночь. Хмурый мужчина под сорок Александр (Игорь Петренко) едут с отцом (Михаил Жигалов) на отцовской «Ниве». Они остановились у заправки и столкнулись с двумя отморозками. Небольшой конфликт быстро перерос в трагедию: отца убили, а Саша получил серьёзное ранение. Он выжил, а значит, является опасным свидетелем. Однако он не только жертва. Его прошлое вполне позволяет и самому быть охотником. Теоретически фильм, в котором играют Петренко и Петров, по умолчанию должен быть в…
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Илья Подпальный 21 апреля 2020, 04:04
Примерно так я геройствовал в своих фантазиях в 13-14 лет. Для этого возраста этот фильм и есть.

Отдельно хочется отметить «работу» звукорежиссера.… Читать дальше…
Никита Феоктистов 9 августа 2021, 12:33
Петров актер с харизмой, только снимается в фильмах со сценариями ниже среднего (Текст, Зима). Так и истратит себя на всякую ерунду.
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