Зима, 2019

Накануне новогодней ночи главный герой Александр и его пожилой отец, ветеран Великой Отечественной войны, по пути домой останавливаются на автозаправке в небольшом городке в Подмосковье. Здесь их и застает компания пьяных малолетних преступников во главе с отчаянным Максом. Подростки жестоко избивают двух мужчин, и отец Александра погибает на месте от полученных ножевых ранений, а сам герой оказывается в реанимации. Теперь он – единственный свидетель, который может опознать нападавших, – становится мишенью для банды, которая решает замести следы.
Пытаясь скрыться от преследователей, Александр становится одержим местью за смерть близкого человека: герой начинает собственную безжалостную игру на выживание во имя праведной расплаты.
Авторский психологический триллер поставил Сергей Черников, для которого “Зима” стала дебютом в игровом кино. Ключевые роли исполнили звезды российского кинематографа Игорь Петренко (“Водитель для Веры”, “Звезда”) и Александр Петров (“Лед”, “Гоголь”, “Звоните ДиКаприо”). Также в актерский состав вошли Тимофей Трибунцев (“Вечная жизнь”, “Остров”), Никита Павленко (“Вне игры”, “ЗКД”), Михаил Жигалов (“Беспредел”, “Афганский излом”), Никита Абдулов (“Держи удар, детка”) и Дмитрий Куличков (“Завод”, “Майор”).
Режиссер Сергей Черников сам написал сценарий для фильма “Зима”. Черников готовился к съемкам своей картины много лет.
“Зима” участвовала в питчинге Министерства культуры в 2016 году и была полностью готова два года спустя, однако на большой экран вышла только в феврале 2020 года.
По признанию актеров, съемки в разгар суровой русской зимы давались им нелегко. Крупные планы в проруби приходилось снимать с одного дубля.
Александр Петров и Никита Павленко, которые в “Зиме” сыграли лучших друзей Макса и Форточку, уже встречались ранее на съемочной площадке фильма “Анна” режиссера Люка Бессона (2019).
До “Зимы” Сергей Черников успел снять только одну ленту – документальный фильм про поп-певца Дмитрия Колдуна, участника проекта “Фабрика звезд 6”.
“Зима” вошла в конкурсную программу “Встряска” III фестиваля современного российского кино “Горький fest”, который ежегодно проходит в Нижнем Новгороде и собирает на одном экране картины самых разных жанров и форматов – от документалок до экспериментальных видеороликов.
За производство фильма отвечали кинокомпании “Кинотрест” и “Лук-фильм”. В прокат картину выпустила компания-дистрибьютор Ten Letters.
Фильм получил возрастное ограничение 16+.
В интервью изданию “Медуза” Александр Петров отмечал, что был впечатлен творческой энергией режиссера Сергея Черникова, которая стала одной из причин, по которой актер согласился на участие в съемках. Петров добавил, что у Черникова получилось создать фильм в духе работ режиссера Юрия Быкова (“Дурак”, “Метод”, “Завод”).
Один из продюсеров фильма – Заур Болотаев – знаменит своей операторской работой для фильмов Алексея Балабанова “Жмурки” и “Груз 200”, близких “Зиме” по тематике и атмосфере. Коллегами Болотаева по фильму “Зима” стали Алексей Агеев (“Шапито-шоу”, “Купи меня”) и Александр Плотников (“Интимные места”, “Болевой порог”)
Тема религии и веры – одна из ключевых для криминального триллера Черникова. Кстати, Русская православная церковь картину официально поддержала.
Сборы фильма в российских кинотеатрах составили 12 058 долларов.
По пути домой в чужом городе Александр со своим отцом получают тяжелые ранения от пьяных малолетних преступников. Отец погибает, а Александр становится опасным свидетелем, которого необходимо устранить. Он вынужден сам начать преследование и очень скоро из жертвы превращается в хладнокровного охотника.
Отдельно хочется отметить «работу» звукорежиссера.… Читать дальше…