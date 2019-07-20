Зима, 2019

Режиссер Сергей Черников сам написал сценарий для фильма “Зима”. Черников готовился к съемкам своей картины много лет.

“Зима” участвовала в питчинге Министерства культуры в 2016 году и была полностью готова два года спустя, однако на большой экран вышла только в феврале 2020 года.

По признанию актеров, съемки в разгар суровой русской зимы давались им нелегко. Крупные планы в проруби приходилось снимать с одного дубля.

Александр Петров и Никита Павленко, которые в “Зиме” сыграли лучших друзей Макса и Форточку, уже встречались ранее на съемочной площадке фильма “Анна” режиссера Люка Бессона (2019).

До “Зимы” Сергей Черников успел снять только одну ленту – документальный фильм про поп-певца Дмитрия Колдуна, участника проекта “Фабрика звезд 6”.

“Зима” вошла в конкурсную программу “Встряска” III фестиваля современного российского кино “Горький fest”, который ежегодно проходит в Нижнем Новгороде и собирает на одном экране картины самых разных жанров и форматов – от документалок до экспериментальных видеороликов.

За производство фильма отвечали кинокомпании “Кинотрест” и “Лук-фильм”. В прокат картину выпустила компания-дистрибьютор Ten Letters.

Фильм получил возрастное ограничение 16+.

В интервью изданию “Медуза” Александр Петров отмечал, что был впечатлен творческой энергией режиссера Сергея Черникова, которая стала одной из причин, по которой актер согласился на участие в съемках. Петров добавил, что у Черникова получилось создать фильм в духе работ режиссера Юрия Быкова (“Дурак”, “Метод”, “Завод”).

Один из продюсеров фильма – Заур Болотаев – знаменит своей операторской работой для фильмов Алексея Балабанова “Жмурки” и “Груз 200”, близких “Зиме” по тематике и атмосфере. Коллегами Болотаева по фильму “Зима” стали Алексей Агеев (“Шапито-шоу”, “Купи меня”) и Александр Плотников (“Интимные места”, “Болевой порог”)

Тема религии и веры – одна из ключевых для криминального триллера Черникова. Кстати, Русская православная церковь картину официально поддержала.

Сборы фильма в российских кинотеатрах составили 12 058 долларов.