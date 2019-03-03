Молодое вино, 2019

Российская драма о любовном четырехугольнике и женской дружбе.

Мила, главная героиня фильма, старается всячески опекать свою лучшую подругу Любу. Мила хочет, чтобы у ее подруги наконец кто-нибудь появился, ведь, в отличие от нее самой, Люба не пользуется популярностью у противоположного пола. Бойкая и уверенная в себе Мила выглядит зеркальным отражением застенчивой и спокойной Любы. Однако эти различия не мешают им дружить.

Иногда одно маленькое событие меняет всю жизнь. Так случилось и с героинями, которые представить себе не могли, что обычный визит в южный городок станет для них судьбоносным. Отдыхая на морском побережье, они убегают от местных парней и оказываются возле дома Славы, где обнаруживают Колю — бывшего возлюбленного Милы. Коля когда-то разбил сердце девушке, бросив ее накануне свадьбы. Теперь подругам предстоит провести время с двумя молодыми людьми, которые впоследствии станут их спутниками жизни.

К удивлению Милы, подруга влюбляется в Колю, который демонстративно ухаживает за Любой. А Слава тем временем давно неровно дышит к Миле, которая раньше не обращала на него никакого внимания.

В конце отдыха жизнь разводит подруг-студенток по разным дорогам: Люба уезжает с Колей в Москву, а Мила дает шанс мягкому Славе и выходит за него замуж. Слава даже понятия не имеет, во что ввязывается…

Теперь, спустя 20 лет, героям снова предстоит встретиться и вспомнить общее прошлое. Смогут ли бывшие подруги возобновить старую дружбу? И что на этот раз ждет героев любовного четырехугольника?