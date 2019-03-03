Молодое вино, 2019

Российская драма о любовном четырехугольнике и женской дружбе.
Мила, главная героиня фильма, старается всячески опекать свою лучшую подругу Любу. Мила хочет, чтобы у ее подруги наконец кто-нибудь появился, ведь, в отличие от нее самой, Люба не пользуется популярностью у противоположного пола. Бойкая и уверенная в себе Мила выглядит зеркальным отражением застенчивой и спокойной Любы. Однако эти различия не мешают им дружить.
Иногда одно маленькое событие меняет всю жизнь. Так случилось и с героинями, которые представить себе не могли, что обычный визит в южный городок станет для них судьбоносным. Отдыхая на морском побережье, они убегают от местных парней и оказываются возле дома Славы, где обнаруживают Колю — бывшего возлюбленного Милы. Коля когда-то разбил сердце девушке, бросив ее накануне свадьбы. Теперь подругам предстоит провести время с двумя молодыми людьми, которые впоследствии станут их спутниками жизни.
К удивлению Милы, подруга влюбляется в Колю, который демонстративно ухаживает за Любой. А Слава тем временем давно неровно дышит к Миле, которая раньше не обращала на него никакого внимания.
В конце отдыха жизнь разводит подруг-студенток по разным дорогам: Люба уезжает с Колей в Москву, а Мила дает шанс мягкому Славе и выходит за него замуж. Слава даже понятия не имеет, во что ввязывается…
Теперь, спустя 20 лет, героям снова предстоит встретиться и вспомнить общее прошлое. Смогут ли бывшие подруги возобновить старую дружбу? И что на этот раз ждет героев любовного четырехугольника?
Фильм «Молодое вино» стал первым полнометражным проектом 33-летнего режиссера Петра Олевского. Он окончил ВГИК (мастерская Владимира Хотиненко и Владимира Фенченко). Ранее снял две короткометражные работы — мини-сериал «След Пираньи» и сериал о вынужденном карантине «#Изолента».
Картина является экранизацией пьесы Елены Исаевой «Абрикосовый рай, или Сказка о женской дружбе». Елена Исаева также выступила сценаристом.
Премьера фильма состоялась в марте 2019 года на кинофестивале «Дух огня». Там картина получила две награды: приз за лучшую женскую роль вручили Екатерине Волковой, которая сыграла Милу через 20 лет, а в номинации «Лучший актерский дуэт» — Катерине Шпице и Валерии Бурджуа, актрисам, исполнившим главные роли.
Милу сыграла известная российская актриса Катерина Шпица. Ее можно увидеть в таких фильмах, как «Экипаж», «Метро», «Поддубный».
«Молодое вино» получил награду на кинофестивале «Литература и кино», который проходит в Гатчине. Картину отметили как «яркий и оригинальный дебют».
Также фильм показывали на 41-м Московском международном фестивале и на кинофестивале «Балтийские дебюты».
Несмотря на то что актеры были оценены на кинофестивалях, критики отмечают, что пьеса Елены Исаевой была плохо экранизирована и при переходе на экран лишь пострадала. По мнению некоторых людей, «Абрикосовый рай, или Сказка о женской дружбе» подходит больше для театральной постановки, чем для кино, так как фильм скорее продемонстрировал недостатки самого первоисточника.
Красивая и уверенная в себе Мила пытается найти жениха тихой и застенчивой Любе. Однажды вечером они едва уносят ноги от местной шпаны и оказываются в уютном домике местного парня Славы. Здесь же их находит любимец женщин Коля, с которым у Милы когда-то был роман. В итоге незаметная и неудачливая Люба уводит любимого человека у яркой и успешной Милы и уезжает с ним в Москву. А Мила остается в домике у моря и выходит замуж за скромного Славу. Через двадцать лет героев ждет новая встреча и новый поворот в судьбе.