Дориан Грей в зеркале желтой прессы, 1984

Повелительница «желтой прессы», владелица сотен бульварных газет по всему миру фрау доктор Мабузе озабочена тем, что ее империя растет недостаточно быстро. Причину этого она видит в том, что публика устала от скучного отображения реальности. Чтобы расшевелить обывателя нужно реальность создавать. Или хотя бы менять по собственному желанию.



Чтобы доказать это, доктор Мабузе решает провести эксперимент. Его объектом становится скучающий аристократ Дориан Грей, чья жизнь подчинена строгому расписанию, составленному воспитавшим его после смерти родителей китайским дворецким по имени Голливуд. Чтобы сделать личность Дориана интересной самой широкой публике, доктор Мабузе сама берется за дело и для начала знакомит его с оперной дивой Андаманой…