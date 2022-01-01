Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дориан Грей в зеркале желтой прессы Дориан Грей в зеркале желтой прессы
Киноафиша Фильмы Дориан Грей в зеркале желтой прессы
Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse

Дориан Грей в зеркале желтой прессы, 1984

1984 / ФРГ
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Повелительница «желтой прессы», владелица сотен бульварных газет по всему миру фрау доктор Мабузе озабочена тем, что ее империя растет недостаточно быстро. Причину этого она видит в том, что публика устала от скучного отображения реальности. Чтобы расшевелить обывателя нужно реальность создавать. Или хотя бы менять по собственному желанию.

Чтобы доказать это, доктор Мабузе решает провести эксперимент. Его объектом становится скучающий аристократ Дориан Грей, чья жизнь подчинена строгому расписанию, составленному воспитавшим его после смерти родителей китайским дворецким по имени Голливуд. Чтобы сделать личность Дориана интересной самой широкой публике, доктор Мабузе сама берется за дело и для начала знакомит его с оперной дивой Андаманой…

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 9 марта 1984
Режиссер
Ульрике Оттингер
В ролях
Верушка фон Лендорф
Дельфин Сейриг
Табеа Блюменшайн
Тое Танака
Ирм Херманн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дориан Грей в зеркале желтой прессы 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Приложение киноафиши