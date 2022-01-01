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Ловушка для кошек
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Macskafogo

Ловушка для кошек, 1986

1986 / Венгрия / Канада / ФРГ
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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О фильме
Идеальный фильм для семейного просмотра. Кошачьи банды, объединившись в преступные группировки, готовятся к решающей битве с мышами. Мыши, узнав об этом, сначала загрустили, но потом стало известно, что некий профессор Фусимиси изобрел аппарат, позволяющий сделать кошек беспомощными. В путь к профессору отправляется лучший мышиный агент. Коты через своих осведомителей получают сведения об опасности, и за мышиным агентом отправляются крысы-убийцы... Прекарсный, рисованный боевик, пародирующий аналогичные игровые фильмы.
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1986
Премьера в мире 2 октября 1986
Режиссер
Бела Терновски
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Ловушка для кошек 1 постер
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