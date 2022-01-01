Ловушка для кошек, 1986

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о выходе в прокат О фильме Идеальный фильм для семейного просмотра. Кошачьи банды, объединившись в преступные группировки, готовятся к решающей битве с мышами. Мыши, узнав об этом, сначала загрустили, но потом стало известно, что некий профессор Фусимиси изобрел аппарат, позволяющий сделать кошек беспомощными. В путь к профессору отправляется лучший мышиный агент. Коты через своих осведомителей получают сведения об опасности, и за мышиным агентом отправляются крысы-убийцы... Прекарсный, рисованный боевик, пародирующий аналогичные игровые фильмы. Развернуть 7.4 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 8.3 Продолжительность 1 час 23 минуты Год выпуска 1986 Премьера в мире 2 октября 1986 Режиссер Бела Терновски Все актеры и съемочная группа 1 постер

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