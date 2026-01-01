ПроизводствоLisa-Film, Constantin Film, Terra-Filmkunst
Другие названия
Jeder stirbt für sich allein, Everyone Dies Alone, De myrdede min søn, Den starka kvinnan, Everyone Dies in His Own Company, Fiecare moare singur, Halálodra magad maradsz, Każdy umiera w samotności, Seul dans Berlin, Vi dør alle alene, Каждый умирает в одиночку
Рейтинг фильма
6.8
Оцените15 голосов
6.8IMDb
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