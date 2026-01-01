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Постер фильма Каждый умирает в одиночку
6.8
Киноафиша Фильмы Каждый умирает в одиночку
6.8

Каждый умирает в одиночку

, 1976
Jeder stirbt für sich allein
ФРГ / драма / 18+
Постер фильма Каждый умирает в одиночку
6.8

В ролях

Хильдегард Кнеф
Anna Quangel
Карл Раддац
Otto Quangel
Сильвия Манас
Trudel Baumann
Мартин Хирте
Kommissar Escherich
Петер Матич
Enno Kluge
Gerd Böckmann
Schroeder
Рудольф Фернау
Kammergerichtsrat Fromm
Ханс Корте
Obergruppenführer Prall
Бригитта Мира
Frau Häberle
Эдит Хердеген
Sarah Rosenthal
Режиссер Альфред Форер
Сценарист Miodrag Cubelic, Anton Cerwik, Ганс Фаллада
Композитор Герхард Хайнц
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна ФРГ
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1976
Премьера в мире 21 января 1976
Дата выхода
21 января 1976 Германия
16 декабря 1976 Румыния
Производство Lisa-Film, Constantin Film, Terra-Filmkunst
Другие названия
Jeder stirbt für sich allein, Everyone Dies Alone, De myrdede min søn, Den starka kvinnan, Everyone Dies in His Own Company, Fiecare moare singur, Halálodra magad maradsz, Każdy umiera w samotności, Seul dans Berlin, Vi dør alle alene, Каждый умирает в одиночку

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb

Отзывы о фильме

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