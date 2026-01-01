Отзывы о фильме
Документальный фильм великого кудесника и мистификатора Орсона Уэллса о мошенниках в искусстве. Динамичный монтаж предвосхитил стиль МTV и эксперименты Оливера Стоуна на добрый десяток лет. Сюрреалистическое, сложное по форме и в то же время увлекательное кино развлечет непритязательного зрителя и заставит задуматься интеллектуала.
|1 сентября 1973
|Дания
|15
|14 декабря 1973
|Испания
|16 марта 2023
|Литва
|N13
|25 марта 1976
|Нидерланды
|18 февраля 1976
|Финляндия
|12 марта 1975
|Франция