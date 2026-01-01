Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Ф, как фальшивка
О фильме

Документальный фильм великого кудесника и мистификатора Орсона Уэллса о мошенниках в искусстве. Динамичный монтаж предвосхитил стиль МTV и эксперименты Оливера Стоуна на добрый десяток лет. Сюрреалистическое, сложное по форме и в то же время увлекательное кино развлечет непритязательного зрителя и заставит задуматься интеллектуала.

Страна Франция / Иран / ФРГ
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1974
Премьера в мире 1 сентября 1973
Дата выхода
1 сентября 1973 Дания 15
14 декабря 1973 Испания
16 марта 2023 Литва N13
25 марта 1976 Нидерланды
18 февраля 1976 Финляндия
12 марта 1975 Франция
MPAA PG
Сборы в мире $10 788
Производство Les Films de l'Astrophore, SACI, Janus Film und Fernsehen
Другие названия
F for Fake, About Fakes, F wie Fälschung, Hoax, Vérités et mensonges, ?, B som i bluff, Con F de falso, F come falso - Verità e menzogna, F de falso, F de Fraude, F for Fake (Vérités et mensonges), F for fup, F jak fałszerstwo, F jako falzifikát, F. för förfalskning, Fakes, Fakes!!, Fraude, H mint hamisítás, Nothing But the Truth, Orson Welles no Fake, Truths and Lies, V. niinkuin väärennös, Verdades e Mentiras, Verità e menzogne, Αλήθειες και ψέματα, Η αλήθεια και το ψέμα, Фальшивка, オーソン・ウェルズのフェイク
Режиссер
Орсон Уэллс
Орсон Уэллс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
7.7 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Orson Welles Наши творения из камня, краски, печати сохраняются, некоторые из них, на несколько десятилетий или даже тысячелетий, но в конце концов всё должно пасть в войне или истлеть в прах — триумфы, обманы, сокровища и подделки. Факт жизни: мы все умрём. «Будьте мужественны», — взывают умершие художники из живого прошлого. «Наши песни будут навсегда замолчаны, но что с того? Продолжайте петь.» Может, имя человека не так уж и важно.
