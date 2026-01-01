Orson Welles Наши творения из камня, краски, печати сохраняются, некоторые из них, на несколько десятилетий или даже тысячелетий, но в конце концов всё должно пасть в войне или истлеть в прах — триумфы, обманы, сокровища и подделки. Факт жизни: мы все умрём. «Будьте мужественны», — взывают умершие художники из живого прошлого. «Наши песни будут навсегда замолчаны, но что с того? Продолжайте петь.» Может, имя человека не так уж и важно.