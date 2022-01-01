Монгольская Жанна д’Арк, 1989

Семь европейских женщин: ученый-этнограф, немецкая туристка средних лет, молодая француженка, бродвейская певица и фольклорное музыкальное трио — путешествуют по Транссибирской магистрали. Их конечной целью является Улан-Батор, куда все они стремятся по разным причинам. Но едва поезд пересек монгольскую границу, как его пассажиры был взяты в заложники воинами принцессы Улан Ига. Впрочем, европейки оказались не столько в плену, сколько в гостях у воинственной принцессы, где сполна смогли насладиться знаменитым монгольским гостеприимством и познакомиться с экзотической монгольской культурой…