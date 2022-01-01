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Селеста
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Céleste

Селеста, 1980

1980 / ФРГ
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1980
Премьера в России 11 сентября 1981
Премьера в мире 1 октября 1980
Возраст 18+
Режиссер
Перси Адлон
В ролях
Ева Маттес
Юрген Арндт
Лео Бардишевски
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Селеста 1 постер
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