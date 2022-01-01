Селеста, 1980

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о выходе в прокат 6.4 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 47 минут Год выпуска 1980 Премьера в России 11 сентября 1981 Премьера в мире 1 октября 1980 Возраст 18+ Режиссер Перси Адлон В ролях Ева Маттес Юрген Арндт Лео Бардишевски Все актеры и съемочная группа 1 постер

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