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Киноафиша Фильмы Между двумя войнами
Zwischen zwei Kriegen

Между двумя войнами, 1978

1978 / ФРГ
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1978
Премьера в мире 5 ноября 1978
Возраст 18+
Режиссер
Харун Фароки
В ролях
Ингемо Энгстрем
Джефф Лэйтон
Все актеры и съемочная группа
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