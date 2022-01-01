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Между двумя войнами
Zwischen zwei Kriegen
Между двумя войнами, 1978
1978 / ФРГ
7.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Жанр:
драма
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7.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
1978
Премьера в мире
5 ноября 1978
Возраст
18+
Режиссер
Харун Фароки
В ролях
Ингемо Энгстрем
Джефф Лэйтон
Все актеры и съемочная группа
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