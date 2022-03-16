Разведенная художница Розали живет вместе с богатым торговцем Сезаром, с которым ее связывают спокойные и стабильные отношения. Неожиданно Розали встречает бывшего любовника Давида, разрушившего ее брак.
Розали потрясена его появлением, так как еще влюблена в него. Сезар, искренне привязанный к Розали, не желает терять ее и решается на неординарный шаг — приглашает Давида жить вместе с ними.
|19 апреля 1973
|Аргентина
|16 марта 1973
|Бельгия
|1 января 1973
|Бразилия
|26 июля 1973
|Великобритания
|21 декабря 1972
|Германия
|12 сентября 1973
|Дания
|14 ноября 1973
|Испания
|16 февраля 1973
|Италия
|9 августа 1973
|Нидерланды
|2 января 1973
|Португалия
|15 декабря 1972
|США
|4 мая 1973
|Финляндия
|11 октября 1972
|Франция
|16 июля 1973
|Швеция