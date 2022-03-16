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Постер фильма Сезар и Розали
7.4
Киноафиша Фильмы Сезар и Розали
7.4

Сезар и Розали

, 1972
César et Rosalie
Франция, Италия, ФРГ / комедия, мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Сезар и Розали
7.4

О фильме

Разведенная художница Розали живет вместе с богатым торговцем Сезаром, с которым ее связывают спокойные и стабильные отношения. Неожиданно Розали встречает бывшего любовника Давида, разрушившего ее брак.

Розали потрясена его появлением, так как еще влюблена в него. Сезар, искренне привязанный к Розали, не желает терять ее и решается на неординарный шаг — приглашает Давида жить вместе с ними.

В ролях

Ив Монтан
Ив Монтан
César
Роми Шнайдер
Роми Шнайдер
Rosalie
Сами Фрей
David
Бернар Ле Кок
Бернар Ле Кок
Michel
Ева Мария Майнеке
Lucie Artigues
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Marite
Анри-Жак Юэ
Marcel
Гизела Хан
Carla
Betty Beckers
Madeleine
Hervé Sand
Georges
Режиссер Клод Соте
Сценарист Жан-Лу Дабади, Клод Соте, Клод Нерон
Композитор Филипп Сард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия / ФРГ
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1972
Премьера онлайн 16 марта 2022
Премьера в мире 11 октября 1972
Дата выхода
19 апреля 1973 Аргентина
16 марта 1973 Бельгия
1 января 1973 Бразилия
26 июля 1973 Великобритания
21 декабря 1972 Германия
12 сентября 1973 Дания
14 ноября 1973 Испания
16 февраля 1973 Италия
9 августа 1973 Нидерланды
2 января 1973 Португалия
15 декабря 1972 США
4 мая 1973 Финляндия
11 октября 1972 Франция
16 июля 1973 Швеция
MPAA R
Сборы в мире $60 705
Производство Fildebroc, Mega Film, Paramount-Orion Filmproduktion
Другие названия
César et Rosalie, Cesar & Rosalie, César and Rosalie, Cesar en Rosalie, César och Rosalie, Сезар и Розали, César a Rosalie, Cesar and Rosalie, César e Rosália, Cesar e Rosalie, Cesar i Rosalie, Cesar ja Rosalie, Cesar kai Rosalie, Cesar und Rosalie, César và Rosalie, César y Rosalie, Cezar i Rozalia, È simpatico, ma gli romperei il muso, Ella, yo y el otro, Han, hun... og David, Mig eller David, Sen ve ben, Sezaras ir Rozali, Yûnagi, Σεζάρ και Ροζαλί, 세자르와 로잘리, 在同居人與初戀男友之間, 塞萨和罗萨丽, 夕なぎ, Ella, yo y el otro (César y Rosalie)

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
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саундтрек фильма Сезар и Розали

Отзывы о фильме

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