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Постер фильма Вилли Тоблер и гибель 6-го флота
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Киноафиша Фильмы Вилли Тоблер и гибель 6-го флота

Вилли Тоблер и гибель 6-го флота

Willi Tobler und der Untergang der 6. Flotte 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна ФРГ
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 19 января 1972
Дата выхода
19 января 1972 Германия
Производство Kairos-Film
Другие названия
Willi Tobler und der Untergang der 6. Flotte, Willi Tobler and the Decline of the 6th Fleet, Willi Tobler and the Destruction of the 6th Fleet, Willi Tobler i zatoniecie VI Floty, Zu böser Schlacht schleich ich heut nacht so bang
Режиссер
Александр Клюге
В ролях
Альфред Эдель
Харк Бом
Наталия Боваков
Хоаким Хирш
Курд Юргенс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 15 голосов
6.2 IMDb
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