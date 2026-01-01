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Постер фильма Прекрасный жиголо - несчастный жиголо
5.5
Киноафиша Фильмы Прекрасный жиголо - несчастный жиголо
5.5

Прекрасный жиголо - несчастный жиголо

, 1979
Schoner Gigolo, armer Gigolo
ФРГ / драма / 18+
Постер фильма Прекрасный жиголо - несчастный жиголо
5.5

О фильме

Пауль, участник первой мировой войны, пытаясь найти работу в Берлине в 20-е годы, становится танцором, а точнее — жиголо, который обслуживает стареющих женщин.

В ролях

Курд Юргенс
Prince
Дэвид Боуи
Дэвид Боуи
Paul Ambrosius von Przygodski
Дэвид Хеммингс
Дэвид Хеммингс
Captain Hermann Kraft
Ким Новак
Helga von Kaiserling
Сидни Ром
Cilly
Мария Шелл
Pauls Mutti Frau von Przygodski
Марлен Дитрих
Марлен Дитрих
Baroness von Semering
Эрика Плухар
Eva
Хильда Вайснер
Aunt Hilda
Вернер Похат
Otto
Режиссер Дэвид Хеммингс
Сценарист Рольф Тиле, Джошуа Синклер, Эннио Де Кончини
Композитор Гюнтер Фишер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна ФРГ
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 16 ноября 1978
Дата выхода
14 февраля 1979 Великобритания
16 ноября 1978 Германия
6 апреля 1979 Ирландия 12
1 мая 1981 США
MPAA R
Производство Bayerischer Rundfunk (BR), Leguan Film Berlin, Sender Freies Berlin (SFB)
Другие названия
Schöner Gigolo, armer Gigolo, Just a Gigolo, Gigolo, Apenas um Gigolô, C'est mon gigolo, Csak egy gigolo, Dzsigoló, Gigoló, Gigolò, Gigolo frumos, gigolo sărac, História de um gigolo, Sólo un gigolo, Suuri gigolo, Vain gigolo, Zigolo, Zwyczajny żigolo, Жиголо, Прекрасный жиголо - несчастный жиголо, ジャスト・ア・ジゴロ

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 12 голосов
5.4 IMDb

Отзывы о фильме

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