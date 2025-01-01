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Michael Kohlhaas
Michael Kohlhaas
Michael Kohlhaas
18+
Напомним о выходе в прокат
приключения
драма
Страна
ФРГ
Год выпуска
1969
Другие названия
Michael Kohlhaas
Режиссер
Wolf Vollmar
В ролях
Rolf Boysen
Alfred Schieske
Wilhelm Borchert
Wolfgang Büttner
Irene Marhold
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.5
Оцените
10
голосов
7.4
IMDb
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