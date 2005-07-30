Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Stray Kids: The dominATE Experience» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Третье поколение
Постер фильма Третье поколение
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Третье поколение

Третье поколение

Die dritte Generation 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Подзаголовок фильма: "Комедия в шести частях об играх общества, полных напряжения, возбуждения и логики, жестокости и безумия, похожая на сказки, которые рассказывают детям, чтобы помочь им выдержать жизнь до смерти".
Страна ФРГ
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1979
Премьера онлайн 30 июля 2005
Премьера в мире 13 мая 1979
Дата выхода
14 сентября 1979 Германия
30 мая 1979 Франция
Бюджет 800 000 DEM
Производство Filmverlag der Autoren, Pro-ject Filmproduktion, Tango Film
Другие названия
Die dritte Generation, La tercera generación, The Third Generation, A Terceira Geração, A harmadik generáció, Den tredje generasjon, Den tredje generation, Den tredje generationen, I triti genia, Kolmas sukupolvi, La terza generazione, La Troisième Génération, Nasl e Sevvom, Tretí generace, Trzecia generacja, Trzecie pokolenie, Üçüncü Kuşak, Третье поколение, 第三世代
Режиссер
Райнер Вернер Фассбиндер
В ролях
Фолькер Шпенглер
Бюль Ожье
Бюль Ожье
Ханна Шигулла
Ханна Шигулла
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Третье поколение
Керель 6.2
Керель (1982)
Тоска Вероники Фосс 7.8
Тоска Вероники Фосс (1982)
Лола 7.5
Лола (1981)
Лили Марлен 7.1
Лили Марлен (1981)
Замужество Марии Браун 7.6
Замужество Марии Браун (1979)
В году тринадцати лун 7.4
В году тринадцати лун (1978)
Отчаяние 7.0
Отчаяние (1978)
Больвизер 7.2
Больвизер (1977)
Сатанинское зелье 6.8
Сатанинское зелье (1976)
Эффи Брист Фонтане 6.9
Эффи Брист Фонтане (1974)
Дорогая 6.6
Дорогая (1965)
Дайте мужа Анне Дзакео 6.8
Дайте мужа Анне Дзакео (1955)

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 15 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
P. J. Lurz У тебя с чувством юмора явно напряжёнка, да?
Gerhard Gast Наоборот. Недавно мне приснилось, что капиталисты создают терроризм, чтобы заставить государство лучше защищать бизнес-сообщество. Вот это смешно, да?
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»
Где воевал и кем был Данила Багров из фильма «Брат»: писарь — лишь прикрытие для остальных
Почему Хюррем звали Роксоланой и действительно ли она была русской? Историческая правда о любимой Сулеймана
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше