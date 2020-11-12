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Главный герой Ф. М. проводит время за странными аудиоэкспериментами, его не менее «фриковая» подруга Кристиана работает в пип-шоу, и помешана на лягушках. Однажды Ф. М. узнаёт, что в местной сети фаст-фуд используется «зомбирующая» музыка Muzak, и хочет воспрепятствовать этому. Во сне ему является загадочный старик, подсказывающий направление поисков. После этого Ф. М. знакомится с группой подпольщиков — «информационных пиратов», которые помогают ему в его борьбе. Но представители корпорации Muzak пытаются расстроить его планы, и посылают своего агента Йагера охотиться за молодым человеком…
|19 февраля 1984
|Германия