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Постер фильма Декодер
6.4
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6.4

Декодер

, 1984
Decoder
ФРГ / криминал / 18+
Постер фильма Декодер
6.4

О фильме

Главный герой Ф. М. проводит время за странными аудиоэкспериментами, его не менее «фриковая» подруга Кристиана работает в пип-шоу, и помешана на лягушках. Однажды Ф. М. узнаёт, что в местной сети фаст-фуд используется «зомбирующая» музыка Muzak, и хочет воспрепятствовать этому. Во сне ему является загадочный старик, подсказывающий направление поисков. После этого Ф. М. знакомится с группой подпольщиков — «информационных пиратов», которые помогают ему в его борьбе. Но представители корпорации Muzak пытаются расстроить его планы, и посылают своего агента Йагера охотиться за молодым человеком…

В ролях

Ф.М. Айнхайт
F.M.
Билл Райс
Jaeger
Кристиана Ф.
Christiana
Дженезис Пи-Орридж
High Priest
Уильям С. Берроуз
Old Man
Britzhold Baron De Belle
H-Burger Trainer
Маттиас Фукс
H-Burger Manager
Slim Darko
Pirate
Erwin Lieske
Pirate
Мона Мур
Pirate
Режиссер Муша, Клаус Майек
Сценарист Клаус Майек, Муша, Volker Schäfer, Trini Trimpop
Композитор Дэвид Болл, Ф.М. Айнхайт, Soft Cell
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна ФРГ
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 19 февраля 1984
Дата выхода
19 февраля 1984 Германия
Производство Fett Film
Другие названия
Decoder, Burgerkrieg, Dekoder, Декодер, デコーダー

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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