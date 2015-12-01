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Отчаяние
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Despair

Отчаяние, 1978

1978 / ФРГ / Франция
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть О фильме
За эту работу Райнер Вернер Фассбиндер был номинирован на Золотую пальмовую ветвь – главный приз Каннского кинофестиваля 1978 г., а кроме того, фильм был награжден премией German Film Award в трех номинациях: Лучший режиссер, Лучший оператор (Майкл Баллхаус), Лучший художник-постановщик (Рольф Зехетбауэр).

Первый из двух англоязычных фильмов Фасбиндера, принятая критиками "в штыки" психологическая драма, основанная на сценарии Тома Стоппарда по роману Владимира Набокова - интересная, увлекательная, но совершенно загадочная головоломка.

Дирк Богард играет русского эмигранта Германна Германна, фабриканта шоколада в 30-х годах, который пытается сбежать от нацистов, поменявшись местами с двойником из рабочих. Французское название "Ошибка" гораздо лучше отражает шизоидное состояние духа Германна, когда он вынашивает план убить своего двойника, забрать его страховку и сбежать в Швейцарию по документам покойника.

7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 19 мая 1978
Возраст 16+
Режиссер
Райнер Вернер Фассбиндер
В ролях
Дирк Богард
Дирк Богард
Андреа Ферреоль
Андреа Ферреоль
Бернхард Викки
Фолькер Шпенглер
Клаус Ловитш
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Отчаяние 2 постера
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1 декабря 2015 00:00
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