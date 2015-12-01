Отчаяние, 1978

Первый из двух англоязычных фильмов Фасбиндера, принятая критиками "в штыки" психологическая драма, основанная на сценарии Тома Стоппарда по роману Владимира Набокова - интересная, увлекательная, но совершенно загадочная головоломка.

Дирк Богард играет русского эмигранта Германна Германна, фабриканта шоколада в 30-х годах, который пытается сбежать от нацистов, поменявшись местами с двойником из рабочих. Французское название "Ошибка" гораздо лучше отражает шизоидное состояние духа Германна, когда он вынашивает план убить своего двойника, забрать его страховку и сбежать в Швейцарию по документам покойника.