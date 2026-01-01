В Средиземном море взорвалась яхта, на борту которой находился миллионер Гелльманн и восемь человек экипажа. Страховой агент начал расследование, в ходе которого выяснились подробности, позволившие ему шантажировать близких миллионера.
Die Antwort kennt nur der Wind, A választ csak a szél ismeri, Amarnos, Apateones tis ypsilis koinonias, Atsaką žino tik vėjas, Odpowiedź zna tylko wiatr, Only the Wind Knows the Answer, Seul le vent connaît la réponse, Uccidete l'agente Lucas, Ответ знает только ветер
Рейтинг фильма
5.8
Оцените13 голосов
5.6IMDb
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