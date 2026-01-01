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Постер фильма Ответ знает только ветер
5.8
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5.8

Ответ знает только ветер

, 1974
Die Antwort kennt nur der Wind
ФРГ, Франция / драма / 18+
Постер фильма Ответ знает только ветер
5.8

О фильме

В Средиземном море взорвалась яхта, на борту которой находился миллионер Гелльманн и восемь человек экипажа. Страховой агент начал расследование, в ходе которого выяснились подробности, позволившие ему шантажировать близких миллионера.

В ролях

Морис Роне
Robert Lucas
Марта Келлер
Angela Delpierre
Раймон Пеллегрен
Kommissar Jean-Pierre Lacrosse
Антон Диффринг
John Keelwood
Карин Дор
Nicole Monnier
Вальтер Кохут
Heinz Seeberg
Шарлотт Керр
Hilde Hellmann
Герберт Флейшман
Gustav Brandenburg
Гюнтер Мак
Lothar Kessler
Ева Пфлуг
Karin Lucas
Режиссер Альфред Форер
Сценарист Манфред Пурцер, Йоханнес Марио Зиммель
Композитор Эрих Ферстль
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна ФРГ / Франция
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1974
Премьера в мире 20 ноября 1974
Дата выхода
20 ноября 1974 Германия
20 ноября 1974 США
Производство Roxy Films, Paris-Cannes Productions
Другие названия
Die Antwort kennt nur der Wind, A választ csak a szél ismeri, Amarnos, Apateones tis ypsilis koinonias, Atsaką žino tik vėjas, Odpowiedź zna tylko wiatr, Only the Wind Knows the Answer, Seul le vent connaît la réponse, Uccidete l'agente Lucas, Ответ знает только ветер

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 13 голосов
5.6 IMDb

Отзывы о фильме

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