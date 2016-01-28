Картина, снятая в черно-белом изображении, рассказывает о съемочной группе, делающей римейк фильма Роджера Кормана "День конца света" (The Day The World Ended) в Португалии. Сюжет построен в рамках триллера, но главное - это достоверное воспроизведение процесса "делания" кино. Иногда кажется, что ты подглядываешь за персонажами...
СтранаФРГ / Франция / Испания
Продолжительность2 часа 5 минут
Год выпуска1982
Премьера в мире22 марта 1982
Дата выхода
22 марта 1982
Германия
22 марта 1982
Дания
15
11 мая 1983
Италия
5 ноября 1983
Япония
G
Сборы в мире$3 700
ПроизводствоGray City, V.O. Filmes, Road Movies Filmproduktion
Другие названия
Der Stand der Dinge, The State of Things, El estado de las cosas, L'état des choses, O Estado das Coisas, Stav vecí, A dolgok állása, Dalyku padetis, La situación de las cosas, Lo stato delle cose, Olayların Gidişi, Sakernas tillstånd, Stan rzeczy, Stav věcí, Tingenes tilstand, Η κατάσταση των πραγμάτων, Положение вещей, Състоянието на нещата, ことの次第