Постер фильма Положение вещей
6.9 Рейтинг IMDb: 6.9
Положение вещей

Положение вещей

Stand der Dinge, Der 18+
О фильме

Картина, снятая в черно-белом изображении, рассказывает о съемочной группе, делающей римейк фильма Роджера Кормана "День конца света" (The Day The World Ended) в Португалии. Сюжет построен в рамках триллера, но главное - это достоверное воспроизведение процесса "делания" кино. Иногда кажется, что ты подглядываешь за персонажами...
Страна ФРГ / Франция / Испания
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 22 марта 1982
Дата выхода
22 марта 1982 Германия
22 марта 1982 Дания 15
11 мая 1983 Италия
5 ноября 1983 Япония G
Сборы в мире $3 700
Производство Gray City, V.O. Filmes, Road Movies Filmproduktion
Другие названия
Der Stand der Dinge, The State of Things, El estado de las cosas, L'état des choses, O Estado das Coisas, Stav vecí, A dolgok állása, Dalyku padetis, La situación de las cosas, Lo stato delle cose, Olayların Gidişi, Sakernas tillstånd, Stan rzeczy, Stav věcí, Tingenes tilstand, Η κατάσταση των πραγμάτων, Положение вещей, Състоянието на нещата, ことの次第
Режиссер
Вим Вендерс
Вим Вендерс
В ролях
Патрик Бошо
Патрик Бошо
Джеффри Кэри
Роджер Корман
Сэмюэл Фуллер
Пол Гетти-третий
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.9
14 голосов
6.9 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Mark Знаешь, я фотографирую, делаю снимки, но никогда раньше не думал в чёрно-белом, пока не увидел наши плёнки. Понимаешь, о чём я? Видишь форму вещей.
Joe Жизнь — в цвете, но чёрно-белое — это реалистичнее.
Новости о фильме
30 января в киноцентре «Родина» начнется ретроспектива Вима Вендерса
30 января в киноцентре «Родина» начнется ретроспектива Вима Вендерса С 30 января по субботам будут показаны 12 фильмов выдающегося режиссера, на языке оригинала, с русскими субтитрами. Вим Вендерс известен не только как режиссер со своим авторским почерком, но и как
Написать
28 января 2016 00:00
