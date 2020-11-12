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Постер фильма Замужество Марии Браун
7.6
Киноафиша Фильмы Замужество Марии Браун
7.6

Замужество Марии Браун

, 1979
he der Maria Braun, Die
ФРГ / драма / 18+
Постер фильма Замужество Марии Браун
7.6

О фильме

Героиня фильма, проводив мужа на Восточный фронт, начинает свой путь к богатству - любыми способами, любой ценой. Причем жизнь Марии прослеживается на фоне развития Западной Германии в первое послевоенное десятилетие. Шигулла с блеском исполнила сложную роль женщины, которой богатство принесло лишь трагедию, разрушив душу.

В ролях

Ханна Шигулла
Ханна Шигулла
Мария Браун
Иван Десни
Карл Освальд
Клаус Лёвич
Hermann Braun
Гизела Улен
Mother
Элизабет Триссенаар
Betti Klenze
Готфрид Йон
Willi Klenze
Харк Бом
Senkenberg
Грег Иглз
Bill
Клаус Хольм
Доктор
Гюнтер Лампрехт
Hans Wetzel
Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер
Сценарист Курт Рааб, Пиа Фрелих, Петер Мертесхаймер, Райнер Вернер Фассбиндер
Композитор Пеер Рабен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна ФРГ
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 20 февраля 1979
Дата выхода
23 марта 1979 Германия
19 декабря 1979 Италия
19 октября 1979 Финляндия
29 октября 1994 Южная Корея 18
2 февраля 1980 Япония G
MPAA R
Бюджет 1 975 000 DEM
Сборы в мире $12 119
Производство Albatros Filmproduktion, Fengler Films, Filmverlag der Autoren
Другие названия
Die Ehe der Maria Braun, The Marriage of Maria Braun, El matrimonio de María Braun, Brak Marije Braun, Le mariage de Maria Braun, Maria Brauns äktenskap, O Casamento de Maria Braun, Bir Evliliğin Öyküsü, Căsătoria Mariei Braun, Het Huwelijk van Maria Braun, Il matrimonio di Maria Braun, Małżeństwo Marii Braun, Maria Braun házassága, Maria Braun no Kekkon, Maria Braun'un Evliliği, Maria Braunin avioliitto, Maria Brauns ægteskab, Maria Brauns ekteskap, Ο γάμος της Μαρίας Μπράουν, Бракът на Мария Браун, Заміжжя Марії Браун, Замужество Марии Браун, マリア・ブラウンの結婚, マリア･ブラウンの結婚, 玛丽亚布劳恩的婚姻, Шлюб Марії Браун, 마리아 브라운의 결혼

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 15 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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