Героиня фильма, проводив мужа на Восточный фронт, начинает свой путь к богатству - любыми способами, любой ценой. Причем жизнь Марии прослеживается на фоне развития Западной Германии в первое послевоенное десятилетие. Шигулла с блеском исполнила сложную роль женщины, которой богатство принесло лишь трагедию, разрушив душу.
ПроизводствоAlbatros Filmproduktion, Fengler Films, Filmverlag der Autoren
Другие названия
Die Ehe der Maria Braun, The Marriage of Maria Braun, El matrimonio de María Braun, Brak Marije Braun, Le mariage de Maria Braun, Maria Brauns äktenskap, O Casamento de Maria Braun, Bir Evliliğin Öyküsü, Căsătoria Mariei Braun, Het Huwelijk van Maria Braun, Il matrimonio di Maria Braun, Małżeństwo Marii Braun, Maria Braun házassága, Maria Braun no Kekkon, Maria Braun'un Evliliği, Maria Braunin avioliitto, Maria Brauns ægteskab, Maria Brauns ekteskap, Ο γάμος της Μαρίας Μπράουν, Бракът на Мария Браун, Заміжжя Марії Браун, Замужество Марии Браун, マリア・ブラウンの結婚, マリア･ブラウンの結婚, 玛丽亚布劳恩的婚姻, Шлюб Марії Браун, 마리아 브라운의 결혼
Рейтинг фильма
7.6
Оцените15 голосов
7.7IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Цитаты
Maria BraunЯ мастер обмана: днём — орудие капиталиста, а ночью — агент пролетарских масс, Мата Хари Экономического Чуда.
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