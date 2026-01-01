The Writer Она была как многие другие девушки.

Adriana Astarelli Держу пари, ты с ней переспал.

The Writer С такими девушками это не так уж сложно.

Adriana Astarelli Я вижу, она была неравнодушна к тебе.

The Writer Неравнодушна? Проблема в том, что она всем неравнодушна. Она всегда счастлива. Она ничего не желает, никому не завидует, ей ничто не интересно. Её не удивить. Она не замечает унижений, хотя они случаются с ней каждый день. Всё с неё сходит, как с водонепроницаемой ткани. Ноль амбиций. Нет моральных принципов. Даже любовь проститутки к деньгам ей чужда.

Adriana Astarelli Вот это выражения!

The Writer Вчера и завтра для неё не существуют. Даже жить сегодняшним днём означало бы слишком много планирования, так что она живёт моментом. Загорает, слушает пластинки и танцует — вот и всё, чем она занимается. В остальное время она переменчива и капризна, ей всегда нужны короткие новые знакомства с кем угодно... только не с самой собой.

Adriana Astarelli Я — Милена, да? Вот такая я? Какая-то тупица?