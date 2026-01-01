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Постер фильма Я ее хорошо знал
7.6
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7.6

Я ее хорошо знал

, 1965
Io la conoscevo bene
Франция, Италия, ФРГ / драма / 18+
Постер фильма Я ее хорошо знал
7.6

В ролях

Стефания Сандрелли
Стефания Сандрелли
Adriana Astarelli
Нино Манфреди
Cianfanna
Уго Тоньяцци
Gigi Baggini
Марио Адорф
Emilio Ricci aka Bietolone
Жан-Клод Бриали
Жан-Клод Бриали
Dario Marchionni
Иохим Фуксбергер
The Writer
Энрико Мария Салерно
Roberto
Карин Дор
Barbara - the Lady Friend of Adriana
Франко Фабрици
Paganelli
Тури Ферро
Il commissario
Режиссер Антонио Пьетранджели
Сценарист Этторе Скола, Антонио Пьетранджели, Руджеро Маккари
Композитор Пьеро Пиччони
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия / ФРГ
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 1 декабря 1965
Дата выхода
29 сентября 1975 Испания 18
1 декабря 1965 Италия
1 декабря 1965 Румыния 15
13 марта 1967 СССР
9 августа 1966 Франция TP
Сборы в мире $18 010
Производство Ultra Film, Les Films du Siècle, Roxy Film
Другие названия
Io la conoscevo bene, I Knew Her Well, Dobro sam je poznavao, Yo la conocía bien, Ich habe sie gut gekannt, Conheço Bem Essa Moça, Eu a Conhecia Bem, Gnorisa ti thermi tou kormiou tis, Iö la conoscevo bene, Je la connaissais bien, Jeg kjente henne godt, O cunoșteam bine, Tunsin hänet hyvin, Znałem ją dobrze, Добро сам је познавао/Dobro sam je poznavao, Познавах я добре, Я её хорошо знал, 내가 잘 알았던 그녀

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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саундтрек фильма Я ее хорошо знал

Цитаты

The Writer Она была как многие другие девушки.
Adriana Astarelli Держу пари, ты с ней переспал.
The Writer С такими девушками это не так уж сложно.
Adriana Astarelli Я вижу, она была неравнодушна к тебе.
The Writer Неравнодушна? Проблема в том, что она всем неравнодушна. Она всегда счастлива. Она ничего не желает, никому не завидует, ей ничто не интересно. Её не удивить. Она не замечает унижений, хотя они случаются с ней каждый день. Всё с неё сходит, как с водонепроницаемой ткани. Ноль амбиций. Нет моральных принципов. Даже любовь проститутки к деньгам ей чужда.
Adriana Astarelli Вот это выражения!
The Writer Вчера и завтра для неё не существуют. Даже жить сегодняшним днём означало бы слишком много планирования, так что она живёт моментом. Загорает, слушает пластинки и танцует — вот и всё, чем она занимается. В остальное время она переменчива и капризна, ей всегда нужны короткие новые знакомства с кем угодно... только не с самой собой.
Adriana Astarelli Я — Милена, да? Вот такая я? Какая-то тупица?
The Writer Вовсе нет. Возможно, ты самая мудрая из всех.

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