Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Париж, Техас
7.6
Париж, Техас - Дублированный перевыпуск трейлер
Киноафиша Фильмы Париж, Техас
7.6

Париж, Техас

, 1984
Paris, Texas
Франция, ФРГ / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Париж, Техас
7.6
Париж, Техас - Дублированный перевыпуск трейлер
Париж, Техас  Дублированный перевыпуск трейлер

О фильме

Бесцельный бродяга Трэвис Хендерсон выходит из пустыни. Он помнит, что где-то его ждёт семья — любимая женщина и маленький сын. Но Трэвис не помнит, что с момента его исчезновения прошло целых 4 года. Теперь все, кого он любит, считают его пропавшим без вести.

В ролях

Настасья Кински
Настасья Кински
Jane Henderson
Дин Стокуэлл
Walt Henderson
Гарри Дин Стэнтон
Гарри Дин Стэнтон
Travis Henderson
Аврора Клеман
Аврора Клеман
Anne Henderson
Бернхард Викки
Doctor Ulmer
Sam Berry
Gas Station Attendant
Claresie Mobley
Car Rental Clerk
Хантер Карсон
Hunter Henderson
Вива
Woman on TV
Socorro Valdez
Carmelita
Режиссер Вим Вендерс
Сценарист Сэм Шепард, Л. М. Кит Карсон, Walter Donohue
Композитор Рай Кудер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / ФРГ
Продолжительность 2 часа 28 минут
Год выпуска 1984
Премьера онлайн 10 июня 2022
Премьера в мире 19 мая 1984
Дата выхода
28 февраля 1985 Австралия
14 февраля 1985 Аргентина
26 сентября 1985 Бразилия
23 августа 1984 Великобритания
5 декабря 1985 Венгрия
11 января 1985 Германия
26 октября 2020 Гонконг
1 августа 2003 Греция
5 октября 1984 Дания
25 января 1985 Ирландия
18 января 1989 Испания A
6 декабря 1984 Италия
5 июня 1986 Мексика
8 ноября 1984 Нидерланды
25 октября 1984 Португалия
26 июля 2024 Тайвань
2 октября 2020 Турция
5 сентября 1985 Уругвай
21 декабря 1984 Финляндия
16 июля 1984 Франция TP
1 августа 1984 Швейцария 6
2 ноября 1984 Швеция
29 августа 1987 Южная Корея
7 сентября 1985 Япония
MPAA R
Бюджет 1 162 000 GBP
Сборы в мире $3 578 101
Производство Road Movies Filmproduktion, Argos Films, Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Другие названия
Paris, Texas, París, Texas, Париж, Техас, La búsqueda, Motel Chronicles, Pari, Tekisasu, Paris Texas, Paris-Texas, Paríz, Texas, Paríž, Texas, Paříž, Texas, Parīze, Teksasa, Párizs, Texas, Paryż, Teksas, Paryžius, Teksasas, Παρίσι, Τέξας, Париж, щат Тексас, Париз, Тексас, パリ、テキサス, 巴黎，德州, 德州巴黎, 德克萨斯州的巴黎, Փարիզ,Տեխաս, 파리, 텍사스

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 17 голосов
8.1 IMDb
Обновлено 20 августа 2024

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Париж, Техас - Дублированный перевыпуск трейлер
Париж, Техас Дублированный перевыпуск трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Слушать
саундтрек фильма Париж, Техас

Цитаты

Jane Henderson Я... Раньше я говорил тебе длинные речи после того, как ты уходила. Я всё время с тобой говорил, хотя был один. Я ходил месяцами, разговаривая с тобой. Теперь я не знаю, что сказать. Раньше было легче, когда я просто тебя представлял. Я даже представлял, что ты отвечаешь. Мы вели долгие разговоры, вдвоём. Будто ты была рядом. Я слышал тебя, видел, чувствовал запах. Я слышал твой голос. Иногда он будил меня. Будил посреди ночи, словно ты была в комнате со мной. Потом... всё постепенно угасло. Я перестал тебя представлять. Я пытался говорить вслух, как раньше, но там никого не было. Я не слышал тебя. Тогда... я просто сдался. Всё остановилось. Ты просто... исчезла. А теперь я работаю здесь. Я слышу твой голос постоянно. Каждый мужчина слышит твой голос.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

В Санкт-Петербурге пройдёт ретроспектива Вима Вендерса
2 декабря 2016 16:08 В Санкт-Петербурге пройдёт ретроспектива Вима Вендерса С 14 по 18 декабря в кинотеатре «Аврора» состоится ретроспектива одного из самых важных режиссёров в послевоенной истории кино – Вима Вендерса. Вим Вендерс по праву считается
30 января в киноцентре «Родина» начнется ретроспектива Вима Вендерса
28 января 2016 00:00 30 января в киноцентре «Родина» начнется ретроспектива Вима Вендерса С 30 января по субботам будут показаны 12 фильмов выдающегося режиссера, на языке оригинала, с русскими субтитрами. Вим Вендерс известен не только как режиссер со своим авторским почерком, но и как

Фильмы похожие на Париж, Техас

Манчестер у моря
Манчестер у моря драма
2016, США
7.0
Американский друг
Американский друг драма
1977, ФРГ / Португалия / США
7.0
Алиса в городах
Алиса в городах драма
1974, Германия
7.0
Небо над Берлином
Небо над Берлином сказка, мелодрама, драма
1988, Франция / Германия
7.0
Счастливчик
Счастливчик драма
2017, США
7.0
Небо над Берлином 2
Небо над Берлином 2 детектив, мелодрама, драма
1993, Германия
6.0
Негабаритный груз
Негабаритный груз комедия
2019, Франция / Бельгия
4.0
Любовное настроение
Любовное настроение драма, мелодрама
2000, Гонконг
7.0
Клуб Буена Виста
Клуб Буена Виста документальный, мюзикл
1998, Германия / США / Великобритания / Франция / Куба
7.0
Чунгкингский экспресс
Чунгкингский экспресс драма, мистика, криминал
1994, Гонконг
7.0
Три цвета: красный
Три цвета: красный драма, мелодрама, криминал
1994, Франция / Швейцария / Польша
8.0
Обнаженная
Обнаженная драма, комедия
1993, Великобритания
8.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Сушилка для посуды на кухне уже считается «колхозом»: есть 6 стильных замен, которые освободят столешницу
Женщина в автобусе откинулась так, что кресло легло на ноги? Говорю эти фразы и пассажиры тут же приходят в себя
«Госуслуги» могут заменить мессенджер Макс: портал совсем скоро будет не узнать
Считал себя знатоком советских комедий, но открыл этот тест и опозорился: заслужите арбуз, если ответите верно хотя б на 3/5 вопросов
Занимаем места и пристегиваемся — впереди тест по советским хитам: угадайте фильм СССР по кадру с транспортом
Годами «Собачье сердце» понимали неправильно: Бортко опроверг главное заблуждение россиян о фильме
Amazon воскрешает «Робокопа» спустя 39 лет — это 8 серий чистой фантастики в духе «Видоизмененного углерода»
Okko исполнилось 15 лет: зрители выбрали 5 лучших российских сериалов платформы — «"Лихие" в топе, а "Трассы" нет — это шутка?»
Прямо как в «Острове проклятых»: 3 запутанных фильма для тех, кто любит, когда финал переворачивает все с ног на голову
Проверим знание фамилий от А до Я — попробуйте угадать 5 фильмов по актерскому составу (тест)
После «Охоты за Голлумом» Джексон продолжит охоту за Толкином: вместо фэнтези-эпика снимет мылодраму как у Шекспира
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше