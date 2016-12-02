Jane Henderson Я... Раньше я говорил тебе длинные речи после того, как ты уходила. Я всё время с тобой говорил, хотя был один. Я ходил месяцами, разговаривая с тобой. Теперь я не знаю, что сказать. Раньше было легче, когда я просто тебя представлял. Я даже представлял, что ты отвечаешь. Мы вели долгие разговоры, вдвоём. Будто ты была рядом. Я слышал тебя, видел, чувствовал запах. Я слышал твой голос. Иногда он будил меня. Будил посреди ночи, словно ты была в комнате со мной. Потом... всё постепенно угасло. Я перестал тебя представлять. Я пытался говорить вслух, как раньше, но там никого не было. Я не слышал тебя. Тогда... я просто сдался. Всё остановилось. Ты просто... исчезла. А теперь я работаю здесь. Я слышу твой голос постоянно. Каждый мужчина слышит твой голос.