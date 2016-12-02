Бесцельный бродяга Трэвис Хендерсон выходит из пустыни. Он помнит, что где-то его ждёт семья — любимая женщина и маленький сын. Но Трэвис не помнит, что с момента его исчезновения прошло целых 4 года. Теперь все, кого он любит, считают его пропавшим без вести.
|28 февраля 1985
|Австралия
|14 февраля 1985
|Аргентина
|26 сентября 1985
|Бразилия
|23 августа 1984
|Великобритания
|5 декабря 1985
|Венгрия
|11 января 1985
|Германия
|26 октября 2020
|Гонконг
|1 августа 2003
|Греция
|5 октября 1984
|Дания
|25 января 1985
|Ирландия
|18 января 1989
|Испания
|A
|6 декабря 1984
|Италия
|5 июня 1986
|Мексика
|8 ноября 1984
|Нидерланды
|25 октября 1984
|Португалия
|26 июля 2024
|Тайвань
|2 октября 2020
|Турция
|5 сентября 1985
|Уругвай
|21 декабря 1984
|Финляндия
|16 июля 1984
|Франция
|TP
|1 августа 1984
|Швейцария
|6
|2 ноября 1984
|Швеция
|29 августа 1987
|Южная Корея
|7 сентября 1985
|Япония