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Einschlafgeschichten 1–3

Сказки на ночь 1–3, 1978

1978 / ФРГ
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О фильме

Эти три короткометражных фильма были созданы Харуном Фароки в 1977 году и изначально задумывались как эпизоды для детской передачи. Все эпизоды "Сказок" построены как диалог между двумя девочками (в этих ролях выступают дочери Харуна Фароки — Анна и Лара), которые на сон грядущий рассуждают о каком-либо техническом изобретении: мосте, поезде, корабле. Их разговор похож на поэтическую игру или соревнование фантазий — кто представит эти предметы в наиболее невероятной форме или ситуации. Режиссер и здесь применяет характерную для него минималистическую манеру повествования. Две девочки в спальне показаны одним статичным планом, монтаж используется только для того, чтобы проиллюстрировать их фантазии, которые на деле таковыми не являются.

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Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1978
Возраст 16+
Режиссер
Харун Фароки
Все актеры и съемочная группа
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