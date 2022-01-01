Сказки на ночь 1–3, 1978

Эти три короткометражных фильма были созданы Харуном Фароки в 1977 году и изначально задумывались как эпизоды для детской передачи. Все эпизоды "Сказок" построены как диалог между двумя девочками (в этих ролях выступают дочери Харуна Фароки — Анна и Лара), которые на сон грядущий рассуждают о каком-либо техническом изобретении: мосте, поезде, корабле. Их разговор похож на поэтическую игру или соревнование фантазий — кто представит эти предметы в наиболее невероятной форме или ситуации. Режиссер и здесь применяет характерную для него минималистическую манеру повествования. Две девочки в спальне показаны одним статичным планом, монтаж используется только для того, чтобы проиллюстрировать их фантазии, которые на деле таковыми не являются.