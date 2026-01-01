Маленькая серенада
Маленькая серенада

, 1977
A Little Night Music
США, ФРГ, Австрия / мюзикл, мелодрама, комедия / 18+
О фильме

Фредерик Игерман очень счастлив в браке с 17-летней девственницей Энни. Единственное, что его смущает, это то, что жена остается девственницей все 11 месяцев брака. Поэтому Фредерик решает увидеться с актрисой Дезире Армфилд. Дезире устала от своей жизни и хочет остепениться и, несмотря на то, что Фредерик женат, а у нее самой есть любовная связь с Графом Карлом Магнусом, она питает надежды по поводу Фредерика. Актриса просит свою мать пригласить чету Ингерманов в ее усадьбу на выходные. Но когда Крл Магнус и его жена Шарлотта тоже приезжают, все идет на перекосяк и превращается в фарс.

В ролях

Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Дайана Ригг
Дайана Ригг
Лен Кариу
Лен Кариу
Лесли-Энн Даун
Лесли-Энн Даун
Гермиона Гингольд
Кристофер Гард
Кристофер Гард
Режиссер Харольд Принц
Сценарист Ингмар Бергман, Хью Вилер
Детали фильма

Страна США / ФРГ / Австрия
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1977
Премьера в мире 5 сентября 1977
Дата выхода
8 марта 1978 Россия 12+
27 августа 1982 Великобритания 15
8 марта 1978 Казахстан
1 декабря 1977 США
8 марта 1978 Украина
MPAA PG
Производство Sascha Filmverleih, S&T-Film Berlin, Elliott Kastner Productions
Другие названия
A Little Night Music, Une petite musique de nuit, Das Lächeln einer Sommernacht, Dulce Viena, Egy kis éji zene, Eine kleine Nachtmusik, Mała nocna muzyka, Música numa Noite de Verão, Pequeña música nocturna, Pieni yösoitto, Sommernattens smil, Um Pouco de Música Noturna, Un po' di musica notturna, Un poco de música nocturna, Маленькая серенада, एक छोटी सी संगीतमय रात, リトル・ナイト・ミュージック

Рейтинг фильма

5.5
5.4 IMDb
