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Постер фильма Мадо
6.5
Киноафиша Фильмы Мадо
6.5

Мадо

, 1976
Mado
Франция, Италия, ФРГ / драма / 18+
Постер фильма Мадо
6.5

О фильме

Мадо - девушка, живущая за счет богатых покровителей. Ничего предосудительного в своей профессии она не видит, считая, что «каждый продается, как умеет». Одного из ее любовников, Симона Леотара, хозяина солидной фирмы, начинает шантажировать конкурент. Леотару грозит полное разорение и, оказывается, что единственный человек, способный помочь ему избежать жизненной катастрофы, это Мадо…

В ролях

Роми Шнайдер
Роми Шнайдер
Hélène
Мишель Пикколи
Мишель Пикколи
Simon Léotard
Оттавия Пикколо
Mado
Жак Дютрон
Pierre
Шарль Деннер
Reynald Manecca
Клод Дофен
Vaudable
Жюльен Гийомар
Lépidon
Мишель Омон
Мишель Омон
Aimé Barachet
Жан Буиз
André
Андре Фалькон
Mathelin
Режиссер Клод Соте
Сценарист Клод Нерон, Клод Соте
Композитор Филипп Сард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия / ФРГ
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 27 октября 1976
Дата выхода
16 декабря 1976 Германия
1 сентября 1978 Польша
1 января 1982 Турция
27 октября 1976 Франция
Производство Italgema Roma, Les Films de la Boétie, Terra-Filmkunst
Другие названия
Mado, Мадо, Dekle Mado, Entre Duas Mulheres, Greh devojke Mado, Mado, um Amor Impossível

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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