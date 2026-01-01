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Мадо - девушка, живущая за счет богатых покровителей. Ничего предосудительного в своей профессии она не видит, считая, что «каждый продается, как умеет». Одного из ее любовников, Симона Леотара, хозяина солидной фирмы, начинает шантажировать конкурент. Леотару грозит полное разорение и, оказывается, что единственный человек, способный помочь ему избежать жизненной катастрофы, это Мадо…
|16 декабря 1976
|Германия
|1 сентября 1978
|Польша
|1 января 1982
|Турция
|27 октября 1976
|Франция