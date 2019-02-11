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Постер фильма Двадцатый век
7.3
Киноафиша Фильмы Двадцатый век
7.3

Двадцатый век

, 1976
Novecento
Италия, Франция, ФРГ / драма / 18+
Постер фильма Двадцатый век
7.3

О фильме

Шедевр Бернардо Бертолуччи рассказывает о жизни и судьбе двух итальянских семей: землевладельцев и крестьян. В центре сюжета главные герои: молодой хозяин Альфредо Берлингьери (Де Ниро) и сын крестьянина Далько Ольмо (Депардье). Родились они в один день на заре XX века, вместе провели детство и юность, пережили первую мировую войну (один в усадьбе, другой в окопах), полюбили, прошли через многочисленные испытания верности и дружбы, стали свидетелями зарождения фашизма, ощутив на себе, что значит, когда коричневая чума поражает твой дом.

Италия - Франция - ФРГ, 1976

В ролях

Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Альфредо Берлингьери
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Olmo Dalcò
Доминик Санда
Ada Fiastri Paulhan
Стефания Сандрелли
Стефания Сандрелли
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Франческа Бертини
Sister Desolata
Лаура Бетти
Регина
Вернер Бранс
Ottavio Berlinghieri
Стефания Казини
Стефания Казини
Neve
Анна Хенкель
Anita the Younger
Стерлинг Хейден
Стерлинг Хейден
Лео Далько
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Режиссер Бернардо Бертолуччи
Сценарист Франко Аркалли, Джузеппе Бертолуччи, Бернардо Бертолуччи
Композитор Эннио Морриконе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Франция / ФРГ
Продолжительность 5 часов 12 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 21 мая 1976
Дата выхода
10 декабря 1993 Австралия
24 февраля 1977 Бельгия
12 декабря 1976 Великобритания 18
14 сентября 1978 Венгрия 18
21 октября 1976 Германия
26 декабря 1976 Дания
18 октября 1977 Испания 18
3 сентября 1976 Италия
2 августа 1979 Колумбия
22 июня 2006 Нидерланды
17 января 1978 Норвегия 18
10 февраля 1977 Португалия
21 мая 1990 СССР
4 августа 1983 Уругвай
17 декабря 1976 Финляндия K-18
1 сентября 1976 Франция 16
23 декабря 1976 Чили
30 октября 1978 Швеция 15
23 октября 1982 Япония
MPAA R
Бюджет $9 000 000
Сборы в мире $4 776
Производство Produzioni Europee Associate (PEA), Les Productions Artistes Associés, Artemis Film
Другие названия
Novecento, 1900, 1900 - Gewalt, Macht, Leidenschaft, 1900 - Kampf, Liebe, Hoffnung, Двадцатый век, 1900 - Deuxième acte, 1900 - Parte I, 1900 - Parte II, 1900 de Bertolucci, 1900-ieji, 1900: Seconde époque, 1900nen, 1900年, Dvadeseti vek, Dvadeseto stoljeće, Dvidešimtas amžius, Huszadik század, Nineteen Hundred, Novecento - Atto I, Novecento - Atto II, Twentieth Century, Wiek XX, XX вeк, XX. století, Двадесети век, 1900년, 1900：新世纪, XX век, Novecento (Parte 1), 一九〇〇, 1900 (Deuxième partie), 1900 - Teil 1: Gewalt, Macht, Leidenschaft, 1900 - Teil 2: Kampf, Liebe, Hoffnung, Novecento (Parte 2), 1900 (Première partie)

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 11 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023
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саундтрек фильма Двадцатый век

Отзывы о фильме

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