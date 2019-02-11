Шедевр Бернардо Бертолуччи рассказывает о жизни и судьбе двух итальянских семей: землевладельцев и крестьян. В центре сюжета главные герои: молодой хозяин Альфредо Берлингьери (Де Ниро) и сын крестьянина Далько Ольмо (Депардье). Родились они в один день на заре XX века, вместе провели детство и юность, пережили первую мировую войну (один в усадьбе, другой в окопах), полюбили, прошли через многочисленные испытания верности и дружбы, стали свидетелями зарождения фашизма, ощутив на себе, что значит, когда коричневая чума поражает твой дом.
Италия - Франция - ФРГ, 1976
|10 декабря 1993
|Австралия
|24 февраля 1977
|Бельгия
|12 декабря 1976
|Великобритания
|18
|14 сентября 1978
|Венгрия
|18
|21 октября 1976
|Германия
|26 декабря 1976
|Дания
|18 октября 1977
|Испания
|18
|3 сентября 1976
|Италия
|2 августа 1979
|Колумбия
|22 июня 2006
|Нидерланды
|17 января 1978
|Норвегия
|18
|10 февраля 1977
|Португалия
|21 мая 1990
|СССР
|4 августа 1983
|Уругвай
|17 декабря 1976
|Финляндия
|K-18
|1 сентября 1976
|Франция
|16
|23 декабря 1976
|Чили
|30 октября 1978
|Швеция
|15
|23 октября 1982
|Япония