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Камикадзе 1989
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Kamikaze 1989

Камикадзе 1989, 1982

1982 / ФРГ
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15 голосов
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О фильме

Германия — мировая экономическая сверхдержава. Все проблемы здесь решены: нет ни безработицы, ни экологических катастроф, ни плохой погоды. Все блестит и биоразлагается. Алкоголь запрещен: он вызывает непредвиденную реакцию. Овощи нельзя самостоятельно выращивать: семена могут быть заражены. Жизнь населения в надежных руках Концерна, который заботится обо всех и централизованно руководит всеми СМИ — чтобы легче было осчастливливать людей и не сбивать их с правильного пути оппозиционными мнениями. Но вот Концерн получает сообщение, что кто-то хочет взорвать это Абсолютное Добро. У лейтенанта Йенсена (Фассбиндер, не снимающий леопардовый пиджак) и его напарника (партнер и постоянный актер Фассбиндера Гюнтер Кауфман) есть четыре дня, чтобы найти террористов-злоумышленников, угрожающих стабильности и благополучию нации. Фильм Вольфа Гремма, снятый по мотивам детективного романа Пера Валё «Убийство на 31-м этаже», — смесь кинокомикса и киберпанка, ядовитых неоновых красок и дистопической мрачности. Вера в технологический прогресс здесь сильнее, чем вера в демократию: предвестники гугл-очков и скайпа помогают слежке и сбору информации, и только интеллектуалы снова мешают всеобщему подконтрольному спокойствию.

5.8 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1982
Премьера в России 16 июля 1982
Премьера в мире 16 июля 1982
Возраст 16+
Режиссер
Вольф Гремм
В ролях
Райнер Вернер Фассбиндер
Гюнтер Кауфманн
Бой Гоберт
Рихи Мюллер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Камикадзе 1989 2 постера
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