Камикадзе 1989, 1982

Германия — мировая экономическая сверхдержава. Все проблемы здесь решены: нет ни безработицы, ни экологических катастроф, ни плохой погоды. Все блестит и биоразлагается. Алкоголь запрещен: он вызывает непредвиденную реакцию. Овощи нельзя самостоятельно выращивать: семена могут быть заражены. Жизнь населения в надежных руках Концерна, который заботится обо всех и централизованно руководит всеми СМИ — чтобы легче было осчастливливать людей и не сбивать их с правильного пути оппозиционными мнениями. Но вот Концерн получает сообщение, что кто-то хочет взорвать это Абсолютное Добро. У лейтенанта Йенсена (Фассбиндер, не снимающий леопардовый пиджак) и его напарника (партнер и постоянный актер Фассбиндера Гюнтер Кауфман) есть четыре дня, чтобы найти террористов-злоумышленников, угрожающих стабильности и благополучию нации. Фильм Вольфа Гремма, снятый по мотивам детективного романа Пера Валё «Убийство на 31-м этаже», — смесь кинокомикса и киберпанка, ядовитых неоновых красок и дистопической мрачности. Вера в технологический прогресс здесь сильнее, чем вера в демократию: предвестники гугл-очков и скайпа помогают слежке и сбору информации, и только интеллектуалы снова мешают всеобщему подконтрольному спокойствию.