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Постер фильма Я Кристина
7.8
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7.8

Я Кристина

, 1981
Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
ФРГ / драма, биография / 18+
Постер фильма Я Кристина
7.8

Причины посмотреть

О фильме

Экранизация одноименного бестселлера Кристины Ф.

Я Кристина. Мне 14 лет. Большинство моих друзей наркоманы. Первый раз я попробовала наркотики, чтобы понять, зачем их принимает мой парень… С тех пор прошло несколько месяцев.

Я устала каждый день искать дозу. Я и мой парень пробовали завязать… Трое моих знакомых уже умерли. Неужели я следующая?

В ролях

Натя Брункхорст
Christiane
Томас Хауштайн
Detlef
Дэвид Боуи
Дэвид Боуи
David Bowie
Jens Kuphal
Axel
Rainer Woelk
Leiche
Jan Georg Effler
Bernd
Christiane Reichelt
Babsi
Daniela Jaeger
Kessi
Kerstin Richter
Stella
Eberhard Auriga
Alter Fixer
Режиссер Ули Эдель
Сценарист Кристиана Ф., Кай Херманн, Хорст Рик, Герман Вайгель
Композитор Юрген Книпер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна ФРГ
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 2 апреля 1981
Дата выхода
2 апреля 1981 Бразилия
2 апреля 1981 Германия
2 апреля 1981 Дания 15
13 июня 1981 Италия
2 апреля 1981 Мексика D
6 августа 1981 Нидерланды
2 апреля 1981 Норвегия 15
11 января 1983 Португалия
2 апреля 1981 Румыния 18+
2 апреля 1981 США
24 июля 1981 Франция
4 апреля 1981 Швейцария 16
MPAA R
Бюджет 4 000 000 DEM
Производство Solaris Film, Maran Film, Popular Filmproduktion
Другие названия
Christiane F.: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Christiane F., Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Yo, Cristina F, Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée..., Å være ung er for jævli, Christiane F. - i morgen er det slut, Christiane F. - Mi djeca s Kolodvora Zoo, Christiane F. - Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, Christiane F. - Tyttö huume kadulta, Christiane F. - Tyttö huumekadulta, Christiane F. - tyttö metroasemalta, Christiane F.- Å være ung er for jævelig, Christiane F., πόρνη στα 13 για ναρκωτικά, Cristina F., Die Kinder vom Bahnhof Zoo, Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída, Kristijana F., My Děti ze Stanice Zoo, My deti zo stanice ZOO, My, dzieci z dworca Zoo, Vi barn från Bahnhof Zoo, We Children from Bahnhof Zoo, Yo, Christiane F., 13 años, drogada y prostituida, Кристиане Ф., Я Кристина, Я Крістіана, 크리스티안 F., クリスチーネ・F, 墮落街, Ми діти зі станції Зоо, Eu, Christiane F. - 13 Anos, Drogada e Prostituída, Я Христина, 우리는 초역의 아이들, Крістіане Ф. - Ми діти зі станції Зоо, Cristiana.F.Noi.I.Ragazzi.Dello.Zoo.Di.Berlino, Moi Christiane F 13 ans Droguee Et Prostituee, Ми, діти станції Зоо, Мы, дети станции Зоо, 堕落街, Christiane F We Children From Bahnhof Zoo

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb

Отзывы о фильме

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