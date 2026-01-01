Экранизация одноименного бестселлера Кристины Ф.
Я Кристина. Мне 14 лет. Большинство моих друзей наркоманы. Первый раз я попробовала наркотики, чтобы понять, зачем их принимает мой парень… С тех пор прошло несколько месяцев.
Я устала каждый день искать дозу. Я и мой парень пробовали завязать… Трое моих знакомых уже умерли. Неужели я следующая?
|2 апреля 1981
|Бразилия
|2 апреля 1981
|Германия
|2 апреля 1981
|Дания
|15
|13 июня 1981
|Италия
|2 апреля 1981
|Мексика
|D
|6 августа 1981
|Нидерланды
|2 апреля 1981
|Норвегия
|15
|11 января 1983
|Португалия
|2 апреля 1981
|Румыния
|18+
|2 апреля 1981
|США
|24 июля 1981
|Франция
|4 апреля 1981
|Швейцария
|16