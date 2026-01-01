Я Кристина. Мне 14 лет. Большинство моих друзей наркоманы. Первый раз я попробовала наркотики, чтобы понять, зачем их принимает мой парень… С тех пор прошло несколько месяцев.

Я устала каждый день искать дозу. Я и мой парень пробовали завязать… Трое моих знакомых уже умерли. Неужели я следующая?