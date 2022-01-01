Фокус-покус, или Как я заставляю своего мужа исчезнуть, 1965

Сенсационный судебный процесс: прелестная молодая женщина обвиняется в убийстве своего мужа-художника! Однако суду никак не удается докопаться до истины, потому что подсудимая (Агда) всё время путается в показаниях и падает каждый раз в обморок, будучи припертой к стенке дотошным прокурором. Кроме того, адвокат в самый ответственный момент отказывается её защищать, т.к. ему она тоже не хочет открыть истину. В растерянности и судья, к которому на квартиру является таинственный незнакомец и даёт понять, что Агда всё же невиновна...

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