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Фокус-покус, или Как я заставляю своего мужа исчезнуть
Киноафиша Фильмы Фокус-покус, или Как я заставляю своего мужа исчезнуть
Dr. med. Hiob Prätorius

Фокус-покус, или Как я заставляю своего мужа исчезнуть, 1965

1965 / ФРГ
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме
Сенсационный судебный процесс: прелестная молодая женщина обвиняется в убийстве своего мужа-художника! Однако суду никак не удается докопаться до истины, потому что подсудимая (Агда) всё время путается в показаниях и падает каждый раз в обморок, будучи припертой к стенке дотошным прокурором. Кроме того, адвокат в самый ответственный момент отказывается её защищать, т.к. ему она тоже не хочет открыть истину. В растерянности и судья, к которому на квартиру является таинственный незнакомец и даёт понять, что Агда всё же невиновна...
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1965
Премьера в мире 14 января 1965
Режиссер
Курт Хоффман
В ролях
Фриц Тиллман
Фриц Расп
Лизелотте Пулвер
Хайнц Рюман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фокус-покус, или Как я заставляю своего мужа исчезнуть 1 постер
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