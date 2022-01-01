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Дядюшки-гангстеры
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Les tontons flingueurs

Дядюшки-гангстеры, 1963

1963 / Франция / ФРГ / Италия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Жил-был спокойный, не очень удачливый бизнесмен по имени Фернан и не тужил, как говорится. И был у этого парня лучший дружок. Да не простой, а самый главный мафиози.

И вот однажды этот мафиози решил умереть, а перед самой кончиной попросил своего некриминального кореша Фернана присмотреть за своей дочуркой Патрисией, а, заодно уж, и за всей гангстерской империей.

Фернан воспринял все как надо — он в натуре решил взять все дела в свои твердые руки. Но вот бывшие дружбаны мертвого «короля» вовсе не собирались солидаризоваться с таким дурацким предсмертным волеизъявлением и объявляют войну «наследничку». ..

7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 27 ноября 1963
Возраст 16+
Режиссер
Жорж Лотнер
В ролях
Лино Вентура
Лино Вентура
Бернар Блие
Франсис Бланш
Клод Риш
Клод Риш
Пьер Бертен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дядюшки-гангстеры 1 постер
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