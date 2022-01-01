Дядюшки-гангстеры, 1963

Жил-был спокойный, не очень удачливый бизнесмен по имени Фернан и не тужил, как говорится. И был у этого парня лучший дружок. Да не простой, а самый главный мафиози.



И вот однажды этот мафиози решил умереть, а перед самой кончиной попросил своего некриминального кореша Фернана присмотреть за своей дочуркой Патрисией, а, заодно уж, и за всей гангстерской империей.



Фернан воспринял все как надо — он в натуре решил взять все дела в свои твердые руки. Но вот бывшие дружбаны мертвого «короля» вовсе не собирались солидаризоваться с таким дурацким предсмертным волеизъявлением и объявляют войну «наследничку». ..