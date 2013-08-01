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Постер фильма Там, где мечтают зеленые муравьи
6.1
Киноафиша Фильмы Там, где мечтают зеленые муравьи
6.1

Там, где мечтают зеленые муравьи

, 1984
Wo die grunen Ameisen traumen
ФРГ, Австралия / драма / 18+
Постер фильма Там, где мечтают зеленые муравьи
6.1

О фильме

Экологическая притчу про австралийских аборигенов. Племена Ворора и Риратингу в течение 40 тысяч лет хранили и передавали из поколения в поколение легенды, мифы и песни, сложенные здесь, в самом сердце австралийских пустынь. И вот теперь сюда пришла цивилизация. В лице компании, разрабатывающей урановые месторождения. Но аборигены говорят, что здесь нельзя ничего взрывать. Потому что здесь 'мечтают зеленые муравьи'...

В ролях

Рей Барретт
Cole
Брюс Спенс
Брюс Спенс
Lance Hackett
Марика Вандюк
Miliritbi
Марика Рой
Dayipu
Norman Kaye
Baldwin Ferguson
Ральф Коттерилл
Fletcher
Нико Латурис
Arnold
Basil Clarke
Judge Blackburn
Ray Marshall
Solicitor General Coulthard
Dhungala I. Marika
Malila 'The Mute'
Режиссер Вернер Херцог
Сценарист Вернер Херцог, Bob Ellis
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна ФРГ / Австралия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1984
Премьера онлайн 1 августа 2013
Премьера в мире 31 августа 1984
Дата выхода
31 августа 1984 Германия
31 августа 1984 США
MPAA R
Производство Werner Herzog Filmproduktion, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Другие названия
Wo die grünen Ameisen träumen, Where the Green Ants Dream, Ahol a zöld hangyák álmodnak, De grønne myrer, Donde sueñan las hormigas verdes, Donde sueñan las verdes hormigas, Dove sognano le formiche verdi, Gdje sanjaju zeleni mravi, Hvor de grønne maurene drømmer, Le pays où rêvent les fourmis vertes, Midori no ari ga yumemiru tokoro, Missä vihreät muurahaiset uneksivat, Onde Sonham as Formigas Verdes, Tam, gdzie śnią zielone mrówki, Ten, kur svajoja žaliosios skruzdėlės, Yeşil Karıncaların Düş Gördüğü Yer, Εκεί που ονειρεύονται τα πράσινα μυρμήγκια, Там, где мечтают зеленые муравьи, Там, където зелените мравки мечтаят, 緑のアリの夢見るところ

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 12 голосов
7 IMDb

Цитаты

Lance Hackett Дело, Ваша честь, в том, что этот человек — священный хранитель тайн своего племени. А племя его вымерло. Он — последний и единственный выживший из своего народа, своего клана. Его зовут Немым, потому что на этой земле больше некому с ним говорить.

Отзывы о фильме

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