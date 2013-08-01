Экологическая притчу про австралийских аборигенов.
Племена Ворора и Риратингу в течение 40 тысяч лет хранили и передавали из поколения в поколение легенды, мифы и песни, сложенные здесь, в самом сердце австралийских пустынь. И вот теперь сюда пришла цивилизация. В лице компании, разрабатывающей урановые месторождения. Но аборигены говорят, что здесь нельзя ничего взрывать. Потому что здесь 'мечтают зеленые муравьи'...
Wo die grünen Ameisen träumen, Where the Green Ants Dream, Ahol a zöld hangyák álmodnak, De grønne myrer, Donde sueñan las hormigas verdes, Donde sueñan las verdes hormigas, Dove sognano le formiche verdi, Gdje sanjaju zeleni mravi, Hvor de grønne maurene drømmer, Le pays où rêvent les fourmis vertes, Midori no ari ga yumemiru tokoro, Missä vihreät muurahaiset uneksivat, Onde Sonham as Formigas Verdes, Tam, gdzie śnią zielone mrówki, Ten, kur svajoja žaliosios skruzdėlės, Yeşil Karıncaların Düş Gördüğü Yer, Εκεί που ονειρεύονται τα πράσινα μυρμήγκια, Там, где мечтают зеленые муравьи, Там, където зелените мравки мечтаят, 緑のアリの夢見るところ
Рейтинг фильма
6.1
Оцените12 голосов
7IMDb
Цитаты
Lance HackettДело, Ваша честь, в том, что этот человек — священный хранитель тайн своего племени. А племя его вымерло. Он — последний и единственный выживший из своего народа, своего клана. Его зовут Немым, потому что на этой земле больше некому с ним говорить.
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